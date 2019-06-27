玩水、玩沙、玩滑索 北市最新親子公園「華山大草原共融遊戲場」登場

2019-06-27 13:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



耗時2年設計、施工，「華山大草原共融遊戲場」即日起開放試營運，讓台北市又多了一處親子共遊的好地方。公園位在華山文創園區旁的中央藝文公園內，遊戲場以舊址的華山車站、華山酒廠為設計主題，總面積約6,500平方公尺，遊戲場面積約3,800平方公尺，提供民眾全新且具有創意的各式遊具。

公園處處長陳榮興表示，策劃階段廣招全國小小設計師，利用作品徵件的方式，徵選具創意點子的小朋友參加工作坊，從認識中央藝文公園基地開始，藉由觀察基地環境、體驗遊戲，進而到設計的發想，一同創作出他們夢想中的遊具，打破以往制式的遊戲場設計。

華山大草原遊戲場由入口處的火車造型牆為開端，遊戲場內的「隧道遊戲牆」是由鐵軌和火車隧道等意象串連而成，火車隧道裡兩側牆面呈現了兩個故事，一面牆為工作坊時孩子們留下的夢想泡泡，一面為華山車站歷史的展現。而遊戲場中央的「水沙世界」設計為高低沙坑，是專為愛玩水、玩小玩具車的小孩們打造的軌道區，適合親子一起帶著小玩具車、小鏟子來玩水、玩沙、堆城堡。

遊戲場中最吸引民眾目光的是融和於山坡地景綠樹之中的「煙囪遊戲塔」，其煙囪外型與華山酒廠大煙囪呼應，利用高低層次的遊戲塔，創造不同的遊戲高度體驗，提供多樣的機能與挑戰，周圍還有「極限滑索」、「飛天鞦韆」、「大坡面溜滑梯」等設施環繞。