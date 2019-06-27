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哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

隋棠在北海道歷經手機當機大驚魂，開心救回後放送美腿大驚喜，曬出甜笑加碼鏡頭裝不下的大長腿。她手上拎著FENDI的最新KAN U包款，不僅之前韓星Jessica曾選背，也是艾瑪克隆尼（Amal Clooney）、印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）都有配襯的包款，實搭而知性。

甜笑、美腿是隋棠曬照的兩大利器，這次全用上，po出長版針織衫下衣失蹤圖，搭配手機資料失而復得的開心，她身上FENDI KAN U的亮紅色小型新包款，6月份才在台灣上市。Kan U包款是FENDI 2019早秋首次登場的新款，包身輪廓方正，翻蓋上的FF logo金屬搭釦、燙印FENDI Roma字樣，不僅是品牌識別度，也是簡約包身的裝飾，共推出3種尺寸，大型款式配有可調節式皮革背帶，標準款除可調節皮革背帶亦有古銅金色鍊條手柄，小型 Kan U則是搭配滑動式的古銅金長鍊帶。

氣質美麗兼具的艾瑪克隆尼，以駝色系KAN U包款和諧色靴款搭襯，整個人散發優雅的波西米亞風格；印度女星選用和隋棠同尺寸的黑色款，簡單洗鍊；而維密超模伊莎貝哥娜特（Izabel Goulart）一身簡約灰套裝搭襯標準款式黑色KAN U，展現當代女性的自信穿搭。

隋棠經歷手機資料險些遺失的驚魂記，在北海道與FENDI Kan U合照。圖／取自...
隋棠經歷手機資料險些遺失的驚魂記，在北海道與FENDI Kan U合照。圖／取自IG
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艾瑪克隆尼配襯Kan U手袋散發知性美，也有波西米亞的優閒浪漫。圖／FENDI提...
艾瑪克隆尼配襯Kan U手袋散發知性美，也有波西米亞的優閒浪漫。圖／FENDI提供
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Kan U大型尺寸，售價10萬元。圖／FENDI提供
Kan U大型尺寸，售價10萬元。圖／FENDI提供
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維密超模伊莎貝哥娜特詮釋標準尺寸的 Kan U包款。圖／FENDI提供
維密超模伊莎貝哥娜特詮釋標準尺寸的 Kan U包款。圖／FENDI提供
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Kan U小型尺寸（隋棠款），售價71,000元。圖／FENDI提供
Kan U小型尺寸（隋棠款），售價71,000元。圖／FENDI提供
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隋棠甜笑配襯FENDI Kan U。圖／取自IG
隋棠甜笑配襯FENDI Kan U。圖／取自IG
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印度女星琵豔卡喬普拉選用黑色小型款 Kan U。圖／FENDI提供
印度女星琵豔卡喬普拉選用黑色小型款 Kan U。圖／FENDI提供
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Kan U標準尺寸，售價92,000元。圖／FENDI提供
Kan U標準尺寸，售價92,000元。圖／FENDI提供
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隋棠腿長到快要出鏡，在北海道留下美麗身影。圖／取自IG
隋棠腿長到快要出鏡，在北海道留下美麗身影。圖／取自IG
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FENDI印度北海道
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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