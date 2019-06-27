哇！隋棠美腿長到鏡頭裝不下 和艾瑪克隆尼隔空撞FENDI新包

2019-06-27 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



隋棠在北海道歷經手機當機大驚魂，開心救回後放送美腿大驚喜，曬出甜笑加碼鏡頭裝不下的大長腿。她手上拎著FENDI的最新KAN U包款，不僅之前韓星Jessica曾選背，也是艾瑪克隆尼（Amal Clooney）、印度女星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）都有配襯的包款，實搭而知性。

甜笑、美腿是隋棠曬照的兩大利器，這次全用上，po出長版針織衫下衣失蹤圖，搭配手機資料失而復得的開心，她身上FENDI KAN U的亮紅色小型新包款，6月份才在台灣上市。Kan U包款是FENDI 2019早秋首次登場的新款，包身輪廓方正，翻蓋上的FF logo金屬搭釦、燙印FENDI Roma字樣，不僅是品牌識別度，也是簡約包身的裝飾，共推出3種尺寸，大型款式配有可調節式皮革背帶，標準款除可調節皮革背帶亦有古銅金色鍊條手柄，小型 Kan U則是搭配滑動式的古銅金長鍊帶。