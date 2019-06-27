遠東全家福三重outlet展售 炎夏排汗服飾舒爽寢具熱銷

2019-06-27 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



炎夏高溫悶熱，遠東全家福旗下全系列品牌即日起於新北市三重區光復路舉辦outlet展售會，旗下全系列品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以高品質及最優惠價格回饋消費者。這波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，新品獨家體驗價只賣350元，僅此一檔，要把握機會。

近年來運動休閒風氣盛行，採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，零碼出清價只賣99元，陽離子運動連帽外套獨家優惠價880元。

最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價300元，超細纖維平口褲特惠價四件500元。

獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元，上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件800元，品牌零碼羊毛西褲均一價500元，數量有限、售完為止。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元，百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2250元起。品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價699元限量20件，全效防璊抗菌水洗枕，獨家新品價只賣499元。

活動即日起至7月15日每天上午11點至晚上9點，例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元可加價300元購得舒適短襪五雙；現場提供刷卡服務。