親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

遠東全家福三重outlet展售 炎夏排汗服飾舒爽寢具熱銷

2019-06-27 10:14聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

炎夏高溫悶熱，遠東全家福旗下全系列品牌即日起於新北市三重區光復路舉辦outlet展售會，旗下全系列品牌服飾、寢具商品，現場上萬件商品以高品質及最優惠價格回饋消費者。這波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，新品獨家體驗價只賣350元，僅此一檔，要把握機會。

近年來運動休閒風氣盛行，採用機能性布料所製造的運動短衫，吸濕排汗且透氣乾爽，零碼出清價只賣99元，陽離子運動連帽外套獨家優惠價880元。

最新材質蜂巢結構男性夏季背心，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價300元，超細纖維平口褲特惠價四件500元。

獨家商品推薦專櫃品牌西服，外套搭配西褲，成套組合價1299元，紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價兩件2000元，上班族必購的易整燙襯衫，獨家特惠價兩件800元，品牌零碼羊毛西褲均一價500元，數量有限、售完為止。

品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價880元，百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2250元起。品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價699元限量20件，全效防璊抗菌水洗枕，獨家新品價只賣499元。

活動即日起至7月15日每天上午11點至晚上9點，例假日照常營業，單筆消費金額滿1000元可加價300元購得舒適短襪五雙；現場提供刷卡服務。

遠東全家福三重特賣地址:：新北市三重區光復路一段77號 (OTTO光復廠) 電話: 0958821362 朱先生。

遠東全家福旗下全系列品牌即日起至7月15日於新北市三重區光復路舉辦outlet展...
遠東全家福旗下全系列品牌即日起至7月15日於新北市三重區光復路舉辦outlet展售會。圖/遠東全家福提供
分享
百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2250元起；品牌獨家推出百分百純...
百分百精梳棉兩用被套床包四件組，超值展售價一組2250元起；品牌獨家推出百分百純棉印花涼被，破盤限量搶購價699元，限量20件。圖/遠東全家福提供
分享
品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價只賣880元。圖/遠東全家福提...
品牌寢飾商品全面零碼出清，單品床包、被套均一特惠價只賣880元。圖/遠東全家福提供
分享
這波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，新品獨家體驗價只賣350元，僅此一檔...
這波主推夏季熱銷商品「陽離子印花排汗服飾」，新品獨家體驗價只賣350元，僅此一檔。圖/遠東全家福提供
分享
遠東全家福outlet展售會現場上萬件商品以高品質及最優惠價格回饋消費者。圖/遠...
遠東全家福outlet展售會現場上萬件商品以高品質及最優惠價格回饋消費者。圖/遠東全家福提供
分享

童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10

AI「雅婷」首度進駐兩廳院 協助座談導聆還會看表演

2019-06-26 20:38

Loro Piana發表秋冬新品 如同被擁抱一般的溫暖輕柔面料

2019-06-26 20:02

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

山本寛齋操刀 朵茉麗蔻「基本4點限量套組」7月開賣

2019-06-26 18:00

打完「太極」看「風水」！Reebok新款潮鞋融入羅盤、八卦設計

2019-06-26 17:58

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

日式夢幻萌系風來襲！「ECONECO南西誠品快閃店」7月登場

2019-06-26 17:13

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

潮流牛仔大玩跨界 LEVIS 聯名「怪奇物語」推新品

2019-06-26 16:35

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

奧萬大歡慶25歲推入園銅板價 這3天只要10元

2019-06-26 14:38

翻轉空間 大玩視覺創意

2019-06-26 14:25

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

朱立倫參觀「金庸武俠－華山論劍」特展

2019-06-26 11:25

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

三代同堂一起出國去 每人團費最高可享八五折

2019-06-26 11:07

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

立體花束、縫補過的心 Prada秋冬邀科學怪人示範暗黑浪漫

2019-06-26 02:55

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

3億元的時間驚歎號 35只寶璣頂級陀飛輪台北展出

2019-06-26 01:31

LG頂級家電 一指搞定

2019-06-26 00:19

夏日香味控愛療癒 Jurlique手摘玫瑰淬煉奢華護手霜

2019-06-25 21:26

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

夏天敷面膜3大NG行為 邊吹冷氣、邊敷面膜會讓臉「狂長皺紋」！

2019-06-25 20:37

YOKU MOKU喜迎50歲生日 紀念禮盒7月1日限定上市

2019-06-25 20:33

熊本熊為何大紅？原來是他做了這件事

2019-06-25 19:36

新娘子邱馨慧穿Roger Vivier經典方釦鞋 「想拍照跟老公說，我要這一雙」

2019-06-25 19:24

暑假到百貨嗑美食 到統一時代找「台南味」

2019-06-25 19:19

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

東北亞旅遊必備！「JCB」信用卡祭超高3%回饋

2019-06-25 17:42

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25
看更多

熱門文章

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

高雄出現第25例登革熱 陳其邁：防疫要「做好做滿」

2019-06-26 22:08

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

公車族要注意！ 雙北市公車自7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-26 12:44

陳其邁：高雄再增4例本土登革熱 全屬三民區群聚感染

2019-06-26 23:15

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top