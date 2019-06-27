腦部造影技術 可望與植物人對話

2019-06-27 09:44 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



圖說：臺北醫學大學人文暨社會科學院院長藍亭表示，透過腦部造影技術，有機會讓植物人表達簡單想法。（photo from臺北醫學大學公關與出版組 ） 分享 facebook 利用腦部造影技術，有機會讓植物人簡易傳達自己的想法！臺北醫學大學人文暨社會科學院院長藍亭指出，目前發現有11名被診斷為植物人的患者很可能都有意識，可以清醒感知周遭事物變化，包括透過眨眼等反應來回應問題，而這些患者有很大的機會能透過腦部檢測與家屬溝通，進而表達自己的想法。

有望向家人傳達想法

藍亭表示，法國近期發生植物人的親屬為其去留對簿公堂一案，引發社會輿論，事實上，與植物人溝通並非遙不可及。他表示，國外已有研究顯示，透過腦部造影技術，可看到植物人腦中訊號的變化，進一步判斷與其對話過程的意識狀態及反應，不僅提升照顧品質，未來甚至可能將「病人自主權」還給患者。

藍亭進一步指出，透過腦部造影技術PET與fMRI，可看到植物人腦中特定區塊的活躍程度，並進一步判別患者想表達的感受。不過由於做PET與fMRI的費用要好幾萬元，並非大部分的家庭所能負擔，因此植物人甦醒計劃也面臨很大的困難，需要號召更多捐助加入，才能讓計劃能順利進行。

檢測腦中兩區塊

談到從事的植物人甦醒計劃，藍亭表示，研究機制就是問植物人問題，如果他想回答「yes」，就請他想像打網球，此時他腦中運動區塊會特別明顯地活化，且須要持續想像30秒讓儀器檢測；如果患者想說「no」，那就想像正在家裡走來走去。他解釋，這項研究的設計就是利用大腦中的空間記憶與運動區塊，進一步去連結同意與不同意的意向，藉以理解患者的意識。

【更多精采內容，詳見 】