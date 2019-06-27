親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

雙宋婚神話破滅！宋仲基傳偷吃 宋慧喬說真相

美中貿易戰又要大轉折？ 快問快答看投資人在擔心啥

腦部造影技術 可望與植物人對話

2019-06-27 09:44台灣醒報 記者張元融╱台北報導

圖說：臺北醫學大學人文暨社會科學院院長藍亭表示，透過腦部造影技術，有機會讓植物人...
圖說：臺北醫學大學人文暨社會科學院院長藍亭表示，透過腦部造影技術，有機會讓植物人表達簡單想法。（photo from臺北醫學大學公關與出版組 ）
分享
利用腦部造影技術，有機會讓植物人簡易傳達自己的想法！臺北醫學大學人文暨社會科學院院長藍亭指出，目前發現有11名被診斷為植物人的患者很可能都有意識，可以清醒感知周遭事物變化，包括透過眨眼等反應來回應問題，而這些患者有很大的機會能透過腦部檢測與家屬溝通，進而表達自己的想法。

有望向家人傳達想法

藍亭表示，法國近期發生植物人的親屬為其去留對簿公堂一案，引發社會輿論，事實上，與植物人溝通並非遙不可及。他表示，國外已有研究顯示，透過腦部造影技術，可看到植物人腦中訊號的變化，進一步判斷與其對話過程的意識狀態及反應，不僅提升照顧品質，未來甚至可能將「病人自主權」還給患者。

藍亭進一步指出，透過腦部造影技術PET與fMRI，可看到植物人腦中特定區塊的活躍程度，並進一步判別患者想表達的感受。不過由於做PET與fMRI的費用要好幾萬元，並非大部分的家庭所能負擔，因此植物人甦醒計劃也面臨很大的困難，需要號召更多捐助加入，才能讓計劃能順利進行。

檢測腦中兩區塊

談到從事的植物人甦醒計劃，藍亭表示，研究機制就是問植物人問題，如果他想回答「yes」，就請他想像打網球，此時他腦中運動區塊會特別明顯地活化，且須要持續想像30秒讓儀器檢測；如果患者想說「no」，那就想像正在家裡走來走去。他解釋，這項研究的設計就是利用大腦中的空間記憶與運動區塊，進一步去連結同意與不同意的意向，藉以理解患者的意識。

【更多精采內容，詳見

植物人患者病人自主權
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

相關新聞

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10

AI「雅婷」首度進駐兩廳院 協助座談導聆還會看表演

2019-06-26 20:38

Loro Piana發表秋冬新品 如同被擁抱一般的溫暖輕柔面料

2019-06-26 20:02

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

山本寛齋操刀 朵茉麗蔻「基本4點限量套組」7月開賣

2019-06-26 18:00

打完「太極」看「風水」！Reebok新款潮鞋融入羅盤、八卦設計

2019-06-26 17:58

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

日式夢幻萌系風來襲！「ECONECO南西誠品快閃店」7月登場

2019-06-26 17:13

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

潮流牛仔大玩跨界 LEVIS 聯名「怪奇物語」推新品

2019-06-26 16:35

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

奧萬大歡慶25歲推入園銅板價 這3天只要10元

2019-06-26 14:38

翻轉空間 大玩視覺創意

2019-06-26 14:25

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

朱立倫參觀「金庸武俠－華山論劍」特展

2019-06-26 11:25

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

三代同堂一起出國去 每人團費最高可享八五折

2019-06-26 11:07

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

立體花束、縫補過的心 Prada秋冬邀科學怪人示範暗黑浪漫

2019-06-26 02:55

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

3億元的時間驚歎號 35只寶璣頂級陀飛輪台北展出

2019-06-26 01:31

LG頂級家電 一指搞定

2019-06-26 00:19

夏日香味控愛療癒 Jurlique手摘玫瑰淬煉奢華護手霜

2019-06-25 21:26

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

夏天敷面膜3大NG行為 邊吹冷氣、邊敷面膜會讓臉「狂長皺紋」！

2019-06-25 20:37

YOKU MOKU喜迎50歲生日 紀念禮盒7月1日限定上市

2019-06-25 20:33

熊本熊為何大紅？原來是他做了這件事

2019-06-25 19:36

新娘子邱馨慧穿Roger Vivier經典方釦鞋 「想拍照跟老公說，我要這一雙」

2019-06-25 19:24

暑假到百貨嗑美食 到統一時代找「台南味」

2019-06-25 19:19

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

東北亞旅遊必備！「JCB」信用卡祭超高3%回饋

2019-06-25 17:42

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25
看更多

熱門文章

慶中職Lamigo桃猿奪冠！全家「限時3天」大冰美、大冰拿買1送1

2019-06-26 15:46

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25

預防凶猛紫外線看這裡！醫：選用這一款防曬乳最好

2019-06-26 12:04

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

沒去金獅湖市場 婦人確診登革熱 疾管署：疫情範圍擴大

2019-06-26 19:00

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46

台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38

他無預警昏倒卻遲無法確診 北榮整合醫學團隊幫大忙

2019-06-26 13:28

職場菜鳥成遲到慣犯…超瞎理由「朋友找我」 白目態度網全傻眼

2019-06-26 17:50

水電師傅無師自通 廢銅線變栩栩如生藝術創作

2019-06-26 14:41

影／是痣還是癌 台大醫新技術輔助快速診斷

2019-06-26 12:30

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

春遊補助無效 北台灣錢發不出去？觀光局：會檢討

2019-06-26 11:32

閨蜜也要「斷捨離」！ 好朋友關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」

2019-06-26 23:26

願景／難道只能打折 超商剩食續食可不可？

2019-06-26 11:29

連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24

奧萬大歡慶25歲！6月29日起3日入園門票優惠10元

2019-06-26 20:56

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

一次吃4種招牌菜！甘牌燒味推出「個人獨享餐」 還有2款組合套餐

2019-06-26 22:38

每日星座運勢／金牛運勢不錯的一天 忙碌中有收穫

2019-06-27 00:00

momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

暑假搭台灣好行半價優惠 左營到墾丁不到200元

2019-06-26 13:41

眼皮跳不停 醫師分析何時該就醫

2019-06-27 08:24

國泰航空歡慶60周年 7月3日快閃推4航點折價600元

2019-06-26 16:32

義大遊樂世界9周年對對碰 身分證號有1、9門票最低499元

2019-06-26 17:58

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

上班壓力讓他頻尿一天跑廿次廁所 醫教紓壓九招

2019-06-26 12:58

高雄出現第25例登革熱 陳其邁：防疫要「做好做滿」

2019-06-26 22:08

心因性猝死一年逾二萬人 非心臟病患者也會發生

2019-06-26 13:51

公車族要注意！ 雙北市公車自7月1日起實施上下車刷卡

2019-06-26 12:44

陳其邁：高雄再增4例本土登革熱 全屬三民區群聚感染

2019-06-26 23:15

竹吸管替代塑膠吸管 竹山鎮公所結合業者帶頭減塑

2019-06-26 13:20

不去中國化！故宮北院150件精品首次同時出宮與南院展

2019-06-27 09:30

大學指考日天氣悶熱 吳德榮：熱低成颱也不侵台

2019-06-27 07:42

業者研發防溺晶片 沒入水中超時就會叫

2019-06-26 14:43

Airbnb住私人小島 一晚要價四百萬

2019-06-26 14:11

今年金曲不走紅毯 HEBE田馥甄噴汗秀星辰表

2019-06-26 18:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top