創團90年 明華園用18齣戲重寫家族史

2019-06-27 00:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣歌仔戲第一家族明華園，迎接創團90週年，7月推出「明華園藝術家族新生代劇展」，涵蓋傳統古冊連本大戲、新編、新劇等18齣戲，於台北知名「戲窟」大稻埕戲苑接力開演，展現90年來「明華園歌仔戲」隨著社會變遷不斷創新的生命力。

1929年明華園在歌仔戲第一波黃金內台時期於商業演出競爭激烈的結南創立，13歲隨著都馬班展開戲曲人生的老團主陳明吉，18歲創立「明華」歌劇團，為期許劇團枝繁葉茂更名為「明華園」，融合都馬、歌仔、京劇、歌舞伎等東方戲劇表演形式。

「明華園」帶著南台灣歌仔戲特有的劇情「緊」湊、高潮「迭」起、節奏明「快」的「緊、迭、快」表演風格，吸引眾人目光，至今明華園家族已傳承至第四代，全家族將近500位成員，幾乎全數投入歌仔戲表演事業，無論是廟會外台、文化公演、國家藝術殿堂甚至是國際演出，都可以看到明華園藝術家族的足跡，被譽為一大傳奇。

明華園總團長陳勝福表示，根據父親陳明吉老團主的觀察「南部戲緊迭快、北部戲較外江」，南、北歌仔戲存在差異。來自民間的歌仔戲每一個團隊都有自己擅長的戲齣、有著自己的個性與特有風格，台灣多元文化強大包容力，所創造出歌仔戲的魅力。

明華園家族傳承到現在，大多交棒到第三代。「天、地、玄、黃、日、月、星、辰」八個子團之外，還有繡花園、藝華園、風神寶寶兒童劇、總團青年軍……每個子團都有各自的強項。創團90年「新生代劇展」，歡迎大家來「大稻埕戲苑」體驗歌仔戲多變的面貌。

陳勝福提醒觀眾，看完演出別把戲票丟掉，集滿9個場次的票券，90週年珍貴紀念品將送給大家，詳細辦法敬請期待明華園總團臉書粉絲專頁公布。