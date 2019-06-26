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閨蜜也要「斷捨離」　好朋友間關係要維持、也要懂得「封鎖刪除的藝術」！

2019-06-26 23:26聯合報 記者劉小川╱即時報導

現今社會的交友方式，習慣用交友App、社群網站、LINE之類的，這些交友管道，也減少許多真正面對面的社交，意味著當妳結束一段關係的時候，也只需要「封鎖」就能告別過去的種種，輕而易舉的裁決彼此喜好。

對於珍惜這件事情，大家似乎也看淡了許多，那是怎樣的人才能細水長流呢？

臭味不投，亦是知己好友

所謂的好友，其實大家認定的事「臭味相投」，但每個人都來自不同的生活環境、不同的思想理念，都是自己的個體，又如何讓這樣的感覺淡化，變成知己好友呢？朋友之間，就是要互補、互相扶持，然而所謂的朋友，通常都會交往與自己意見不和的，原因是在不同的想法理念，才會有更多的火花與新鮮感，但也不可以什麼事情，都避而不談，真正的朋友，除了聆聽，當然還有給出需要的建言。

主觀意識與現實

有些主觀意識比較強的朋友，常常會把自己的人生經驗，套用在自己認為「對」的事物上面，尤其是在朋友身上，畢竟有許多的狀況，並非每個人的經歷、環境。又何必說服別人，讓自己的立場灌輸在別人身上，最後朋友還會說，我只是表達自己的意見喔，並非真的要你這麼做，然後等到事情發生後，如果真的如他所說，他就會訓斥你一番，為什麼不照著他說的做呢？你看吧！

尊重是每個人必須要做的事情，這樣的交友方式，只會換來朋友之間更多的嫌隙，多聆聽、給適當的建言即可，不要左右事情的去向。

想要跟朋友斷捨離，以下六點供參考

接受人因時間而改變：許多交往多年的朋友，或許他不像從前那樣整天的膩在一起，但實質友誼還是沒有改變，只是我們還不能接受，時間的變遷。

共同朋友影響關係：別讓共同朋友之間的問題，為難彼此，畢竟朋友的朋友，所發生的事情，不關乎你們兩人的情誼。

時間觀念：時間上，也不要因為過熟了，就忽略掉時間的禮儀，讓對方久等了，別拿好友的包容力考驗友情。

好馬不吃回頭草：當一段友情結束的時候，對方後悔想要繼續當朋友的時候，就要考量，友情之間的事情，是否重蹈覆徹。

誠實地說再見：在結束任何一段友誼，就表明離開的原因，讓對方知道，不是死得不明不白

漸行漸遠：千萬不要用疏離的方式離開，不如直接了當的跟對方坦白自己的不悅。

現代人的交友方式，已經脫離了社交場所，新時代來臨。圖／摘自pexels
現代人的交友方式，已經脫離了社交場所，新時代來臨。圖／摘自pexels
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共同朋友的問題，並非你們之間的友誼關係，分清楚立場才不會影響到彼此關係。圖／摘自...
共同朋友的問題，並非你們之間的友誼關係，分清楚立場才不會影響到彼此關係。圖／摘自pexels
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與其死的不明不白，不如告訴對方自己離開的原因。圖／摘自pexels
與其死的不明不白，不如告訴對方自己離開的原因。圖／摘自pexels
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真的不想聯繫的朋友就「封鎖」，也不願讓自己揪心。圖／摘自pexels
真的不想聯繫的朋友就「封鎖」，也不願讓自己揪心。圖／摘自pexels
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