新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



第2屆「TODAY AT NAMCHOW今日南僑」會展活動今日正式開幕，包下台北世貿三館，展期自即日起至6月30日，邀請集團客戶、供應商與各國駐台使節與會，現場人潮絡繹不絕。

南僑會展現場分11大區域，包括南僑（泰國）、點水樓、南僑急凍熟麵、南僑水晶、南僑油脂、樟之物語、南僑常溫米飯、杜老爺冰淇淋、南僑小廚師慢食麵和台北寶萊納啤酒餐廳等，現場展出品項橫跨消費、食品及餐飲產業，吸睛度十足。

現場展出新品「水晶馬卡龍舒敏植萃皂」以天然油脂皂化，添加8種舒敏植萃配方和精油，溫和不傷肌膚，提供薰衣草、櫻花、綠茶3種風味選擇，預計7月於美妝門市販售。

由水晶肥皂起家的南僑，成立迄今走過半個世紀仍屹立不搖，跟品牌低調且務實個性有關，南僑集團執行副總裁李勘文分享，多年來南僑深耕台灣、中國與泰國市場，目前產品遍及全球80多個國家，除了OEM（專業委託代工）、ODM（原廠委託設計）外，也積極拓展業務與其他品牌合作，先前攜手美國Hershey’s、台南蜷尾家合作，推出獨家商品大獲好評。

李勘文進一步提及，南僑看好東南亞市場發展潛力，自1990年進入泰國以來，積極開發新業務，目前泰國萬磅地區設有廠房18000坪，為因應市場需求，近期已購入周遭土地約22000坪，第一階段將斥資13億元興建新廠並引進設備，預計5年將投入50億元在泰國市場，生產範圍涵蓋米果、即食麵和米飯等品項。