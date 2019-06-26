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新創「平台」行銷理念 南僑斥資13億投資泰國市場

2019-06-26 21:10聯合報 記者徐力剛╱即時報導

第2屆「TODAY AT NAMCHOW今日南僑」會展活動今日正式開幕，包下台北世貿三館，展期自即日起至6月30日，邀請集團客戶、供應商與各國駐台使節與會，現場人潮絡繹不絕。

南僑會展現場分11大區域，包括南僑（泰國）、點水樓、南僑急凍熟麵、南僑水晶、南僑油脂、樟之物語、南僑常溫米飯、杜老爺冰淇淋、南僑小廚師慢食麵和台北寶萊納啤酒餐廳等，現場展出品項橫跨消費、食品及餐飲產業，吸睛度十足。

現場展出新品「水晶馬卡龍舒敏植萃皂」以天然油脂皂化，添加8種舒敏植萃配方和精油，溫和不傷肌膚，提供薰衣草、櫻花、綠茶3種風味選擇，預計7月於美妝門市販售。

由水晶肥皂起家的南僑，成立迄今走過半個世紀仍屹立不搖，跟品牌低調且務實個性有關，南僑集團執行副總裁李勘文分享，多年來南僑深耕台灣、中國與泰國市場，目前產品遍及全球80多個國家，除了OEM（專業委託代工）、ODM（原廠委託設計）外，也積極拓展業務與其他品牌合作，先前攜手美國Hershey’s、台南蜷尾家合作，推出獨家商品大獲好評。

李勘文進一步提及，南僑看好東南亞市場發展潛力，自1990年進入泰國以來，積極開發新業務，目前泰國萬磅地區設有廠房18000坪，為因應市場需求，近期已購入周遭土地約22000坪，第一階段將斥資13億元興建新廠並引進設備，預計5年將投入50億元在泰國市場，生產範圍涵蓋米果、即食麵和米飯等品項。

南僑集團總裁陳飛龍表示，首屆「南僑會展」於2014年舉行，當時以「食品安全」為主要訴求，透過公開透明的溯源模式，讓消費者吃得安全又安心，時隔5年再度舉行活動，正是檢視集團進步好時機，同時宣告南僑全新「平台」理念，透過不懈怠的努力，促成跨國、跨產業合作，再造品牌巔峰。陳飛龍說，下一步將開發日本市場，餐飲部門已在當地開業，如東京點水樓等。

現場展出大受歡迎「即時飯」系列商品。記者徐力剛/攝影
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南僑集團總裁陳飛龍分享雙品牌合作結晶。記者徐力剛/攝影
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「今日南僑」會展活動即日起至6月30日盛大舉行。記者徐力剛/攝影
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新品「水晶馬卡龍舒敏植萃皂」質地溫和不傷肌膚，每塊50元。記者徐力剛/攝影
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餐廳「點水樓」提供多種類美味餐點。記者徐力剛/攝影
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南僑集團旗下「杜老爺」冰品擁有高知名度。記者徐力剛/攝影
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新品「水晶馬卡龍舒敏植萃皂」質地溫和不傷肌膚，每塊50元。記者徐力剛/攝影
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