AI「雅婷」首度進駐兩廳院 協助座談導聆還會看表演

2019-06-26 20:38 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



AI進駐國家戲劇院，協助導覽還會看表演?！ 兩廳院今天下午舉行記者會，宣告與台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）「雅婷逐字稿」合作計畫。第一階段嘗試運用於演前導聆，透過雅婷AI語音辨識系統，將講者敘述的精彩內容化為即時字幕；未來則將運用於導覽、演後座談及推廣工作坊。

「雅婷逐字稿」由台灣人工智慧實驗室研發，是一套專為台灣使用者量身打造的語音辨識系統，不僅熟悉台灣民眾的網路新創語彙、在地語言習慣，連「台灣國語」也能支援，2018年11月App版推出以來，被廣泛運用在訪談、會議紀錄等場合。

兩廳院藝術總監劉怡汝致詞時，身後的螢幕立刻秀出「雅婷」的聽打逐字稿。劉怡汝指出，兩廳院與Taiwan AI Labs從去年底開始進行未公開之網頁版內部測試，將節目內容、講座文稿等資料匯入雅婷軟體，讓雅婷「聽得懂」表演藝術界的專業術語。透過半年的學習，「雅婷」語音轉換文字的準確度可達八成。

談到未來的應用，劉怡汝指出，「雅婷」可以運用於藝術研究的田調、口述訪談，讓研究者迅速掌握受訪者提供的口述史料。

人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，透過與兩廳院的合作，讓「雅婷」多看表演，累積藝術詞彙，她「即席聽打」的能力也會愈來愈強，讓科技更「藝術」。

杜奕瑾還在現場播放AI人工智慧創作的爵士樂。他透露，實驗室讓AI聽大量人類創作的爵士樂後，AI已可以創作爵士樂。實驗室也開始培養AI「聽曲寫譜」的能力，只要聽一段音樂，AI便可以邊聽邊寫出這段音樂的曲譜，「寫譜」的能力比一般人強。

兩廳院即將舉辦夏日爵士音樂節。劉怡汝透露，未來打算邀AI爵士音樂家加入夏日爵士音樂節，和人類爵士音樂家一起PK。她表示，將邀「雅婷」多來兩廳院聽音樂、看表演，讓她的藝術詞彙辨識能力與音樂「細胞」愈來愈強。

AI進入表演藝術領域，會不會搶走人類的飯碗?劉怡汝指出，時代的演變無法抵擋；而劇場、音樂廳是社會的詮釋，脫離不了科技潮流的影響。但她相信，觀眾與音樂家、演員面對面一起創造的氛圍，仍然是表演藝術的靈魂所在。