今年金曲不走紅毯！星辰最佳代言人HEBE田馥甄今噴汗秀表

2019-06-26 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



星辰表（CITIZEN）為迎接全新兩款xC系列女表上市，日本最具代表性的浪漫Sakura pink櫻花粉紅金色澤為發想，由代言人Hebe田馥甄於最新形象廣告中演繹都會女子的「美好片刻」，並將形象廣告中的花店場景搬到現實生活中，在遠東SOGO台北忠孝館中大門前廣場打造一座時光花坊，是品牌於台灣的手個快閃店，期間限定至6月30日止。已經代言星辰表7年的Hebe不畏炎熱亮麗出席，笑說自己噴汗程度彷彿蓮蓬頭，現場擠滿熱情的粉絲，連主持人黃子佼都笑說代言記者會好像變成粉絲見面會。

已經第7年代言的Hebe透露自己全家人都戴星辰表，她自己從還沒開始代言就自己買，到現在已經有20多只，最常配戴的以新款為主，尤其這次的櫻花粉紅金色澤很好襯膚色，更大力推薦。週末S.H.E即將於金曲合體表演入圍歌曲「十七」，她表示：「入圍沒壓力，表演有壓力。」為了專注演出，她們這次也不會走紅毯。是否因此鬆了一口氣？她笑說藝人怎樣都會被品頭論足，但不用端出女明星的姿態確實輕鬆不少。大家很關心她加盟新東家後新專輯何時會發？Hebe聰明回答：「我沒有行程表，只有星辰表。」不愧最佳代言人。