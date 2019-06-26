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今年金曲不走紅毯！星辰最佳代言人HEBE田馥甄今噴汗秀表

2019-06-26 18:40聯合報 記者孫曼╱即時報導

星辰表（CITIZEN）為迎接全新兩款xC系列女表上市，日本最具代表性的浪漫Sakura pink櫻花粉紅金色澤為發想，由代言人Hebe田馥甄於最新形象廣告中演繹都會女子的「美好片刻」，並將形象廣告中的花店場景搬到現實生活中，在遠東SOGO台北忠孝館中大門前廣場打造一座時光花坊，是品牌於台灣的手個快閃店，期間限定至6月30日止。已經代言星辰表7年的Hebe不畏炎熱亮麗出席，笑說自己噴汗程度彷彿蓮蓬頭，現場擠滿熱情的粉絲，連主持人黃子佼都笑說代言記者會好像變成粉絲見面會。

已經第7年代言的Hebe透露自己全家人都戴星辰表，她自己從還沒開始代言就自己買，到現在已經有20多只，最常配戴的以新款為主，尤其這次的櫻花粉紅金色澤很好襯膚色，更大力推薦。週末S.H.E即將於金曲合體表演入圍歌曲「十七」，她表示：「入圍沒壓力，表演有壓力。」為了專注演出，她們這次也不會走紅毯。是否因此鬆了一口氣？她笑說藝人怎樣都會被品頭論足，但不用端出女明星的姿態確實輕鬆不少。大家很關心她加盟新東家後新專輯何時會發？Hebe聰明回答：「我沒有行程表，只有星辰表。」不愧最佳代言人。

星辰表以光為動力的Eco Drive機芯，今年第三季推出全新的xC系列女用腕表全球電波時計 EC1164-53Y以及亞洲限定款的三針腕表EO1195-51A。全球電波時計 EC1164-53Y採用優雅精巧貼合纖細手腕的28毫米表徑，以輕盈的鈦金屬打造表殼與鍊帶，全表電鍍處理為光澤浪漫的櫻花粉紅金色，除了能精準切換的世界時區功能，24城市時區面板上更將「BLOOM」字樣隱藏其中，並在東京時區的上方設計櫻花花瓣紛落的愛心，充滿女生喜愛的小巧思。亞洲限定的EO1195-51A則以不鏽鋼打造33毫米尺寸表殼搭配粉紅半金表圈，整體設計中性極簡、易於搭配不同的穿著。CITIZEN時光花坊快閃店期間並搶先發售與MAQuillAGE心機彩妝共同合作推出「櫻花粉紅OL應援限量套組」，打卡搭配指定Hashtag 還可獲得限量櫻花粉紅氣泡飲。

遠東SOGO台北忠孝館中大門前廣場的星辰表時光花坊，是品牌於台灣的手個快閃店。圖...
遠東SOGO台北忠孝館中大門前廣場的星辰表時光花坊，是品牌於台灣的手個快閃店。圖／星辰表提供
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Hebe田馥甄出席CITIZEN時光花坊開幕記者會。圖／星辰表提供
Hebe田馥甄出席CITIZEN時光花坊開幕記者會。圖／星辰表提供
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田馥甄廣告款最新光動能全球電波時計女表EC1164-53Y，28毫米櫻花粉紅金鈦...
田馥甄廣告款最新光動能全球電波時計女表EC1164-53Y，28毫米櫻花粉紅金鈦金屬表殼與鍊帶，29,900元。圖／星辰表提供
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亞洲限定款光動能三針腕表EO1195-51A，16,800元。圖／星辰表提供
亞洲限定款光動能三針腕表EO1195-51A，16,800元。圖／星辰表提供
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