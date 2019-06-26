連《魔法公主》也來取材！日本「5大苔蘚秘境」 整片翠綠的夢幻美景

2019-06-26 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



鄰近台灣的日本因為山區景點多、森林資源豐厚，非常適合作為夏季海外出遊的首選地。樂天旅遊特別精選位於青森縣、長野縣、京都郊區、福岡縣與九州的「日本五大苔藓秘境」。旅客不僅可探訪優美森林，還可選擇造訪人氣溪流及著名苔寺，享受如詩如畫的景緻。

青森縣「奧入瀨溪流」

位於青森縣十和田市的奧入瀨溪流，不僅是當地人氣森林及賞楓景點，更曾入選為「日本珍貴苔蘚森林」之一，是孕育日本山毛櫸、苔蘚等植物之地。旅客可沿著溪流周遭長約14公里的步道，近距離觀賞多種不同的苔蘚及瀑布等大自然奇景。

長野縣「白駒之池」

位於日本北八岳區域內的白駒之池，同時也被稱為「苔蘚森林」，其湖泊周圍被樹齡達數百年的原生林所圍繞，湖邊土壤披上了一層苔癬綠衣，共計孕育超過480種苔癬，許多戶外苔癬迷都會前來朝聖觀賞。

京都市「三千院」

三千院位於京都市，自古以來就是貴族與修練之人遠離塵俗之地，庭院中不只有高潔的杉木，院地更鋪上一層苔癬。三千院環境相當清幽，在苔癬景觀的襯托下，更充滿綠意與靈性，許多旅客造訪時都覺得身心靈有所昇華。

福岡縣「光明禪寺」

位於福岡縣太宰府地區的光明禪寺為著名的「苔寺」，其庭院也充滿設計巧思，包括由石頭排列成「光」字的前庭「佛光石庭」，使用苔蘚代表陸地、白砂代表大海的奧庭「一滴海庭」，都非常值得旅客前往，但前庭之外的區域禁止攝影，需特別留意。

九州「白谷雲水峽」