孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



從12年前的韓劇《咖啡王子1號店》就同台演出的孔劉、金材昱，不只去年底一起赴美看NBA球賽被野生捕獲成為「歐巴CP」的可愛模樣，甫結束的巴黎男裝周兩人也分別獲路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和dunhill的邀請前往巴黎看秀，男神沒同框有點可惜，但私服穿搭也是帥到IG狂傳，而且機場時尚有默契都愛夾腳拖。

孔劉向來以簡約風為主，他最無敵的就是身為40熟年男卻有大男孩般的純真眼神與笑容，這次在巴黎私服不論長、短袖都穿黃色系，簡單明亮，成為孔太太們心中的小太陽，其中長袖服裝搭卡其色Nike短褲露出超長小腿曲線，健康帥氣；離開機場時配襯路易威登Horizon Soft登機箱，以黃T恤黑長褲穿出粉絲所說的「人群中也不會被淹沒的閃閃發光」，網友表示「我爸也是穿這種拖鞋欸孔劉可以不要這麼自在嗎…但是好帥喔」、「立馬放大看細節，腳趾頭好長好好看」。