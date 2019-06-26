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孔劉、金材昱「最強歐巴CP」連腳趾頭都帥到閃閃發亮

2019-06-26 17:25聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

從12年前的韓劇《咖啡王子1號店》就同台演出的孔劉、金材昱，不只去年底一起赴美看NBA球賽被野生捕獲成為「歐巴CP」的可愛模樣，甫結束的巴黎男裝周兩人也分別獲路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和dunhill的邀請前往巴黎看秀，男神沒同框有點可惜，但私服穿搭也是帥到IG狂傳，而且機場時尚有默契都愛夾腳拖。

孔劉向來以簡約風為主，他最無敵的就是身為40熟年男卻有大男孩般的純真眼神與笑容，這次在巴黎私服不論長、短袖都穿黃色系，簡單明亮，成為孔太太們心中的小太陽，其中長袖服裝搭卡其色Nike短褲露出超長小腿曲線，健康帥氣；離開機場時配襯路易威登Horizon Soft登機箱，以黃T恤黑長褲穿出粉絲所說的「人群中也不會被淹沒的閃閃發光」，網友表示「我爸也是穿這種拖鞋欸孔劉可以不要這麼自在嗎…但是好帥喔」、「立馬放大看細節，腳趾頭好長好好看」。

他的好友金材昱除了帥氣的「館長Style」，私服也以極簡為主，甚至手指夾菸坐在露天咖啡館的照片也上傳到IG粉絲頁，演繹行走的荷爾蒙之放飛狀態。他抵達巴黎時身穿ACNE STUDIOS 1998 Vintage Patch丹寧夾克、戴Hysteric帽子，手上拎著以馬卡龍聞名的Pierre Hermé 提袋，不知道是粉絲贈禮還是自購，或許金材昱私底下是螞蟻人甜點控；而在巴黎的私服包括Vivienne Westwood的Polo衫，或是和孔劉一樣都愛穿白衣黑褲，離開巴黎時也以夾腳拖的「牽拖仔時尚」穿搭和孔劉隔空曬默契。

金材昱和孔劉都喜歡超簡單的白衣黑褲穿搭，他在街頭拎著歐舒丹提袋。圖／取自IG（j...
金材昱和孔劉都喜歡超簡單的白衣黑褲穿搭，他在街頭拎著歐舒丹提袋。圖／取自IG（jaeuck_fans）
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金材昱身穿Vivienne Westwood的Polo衫在咖啡座，手上夾著菸也不...
金材昱身穿Vivienne Westwood的Polo衫在咖啡座，手上夾著菸也不介意拍照上傳。圖／取自IG（jaeuck_fans）
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孔劉這回的巴黎私服多以黃色上衣為主。圖／取自IG（ssunnyoo）
孔劉這回的巴黎私服多以黃色上衣為主。圖／取自IG（ssunnyoo）
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金材昱抵達巴黎時身穿ACNE STUDIOS 1998 Vintage Patc...
金材昱抵達巴黎時身穿ACNE STUDIOS 1998 Vintage Patch丹寧夾克，搭配Hysteric棒球帽。圖／左圖取自IG（jaeuck_fans）、右圖取自ACNE STUDIOS官網
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金材昱身穿Vivienne Westwood的Polo衫。圖／取自IG（jaeu...
金材昱身穿Vivienne Westwood的Polo衫。圖／取自IG（jaeuck_fans）
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孔劉在巴黎準備返韓時，身穿黃色Ｔ恤、手上拿著路易威登的護照夾。圖／取自IG（Of...
孔劉在巴黎準備返韓時，身穿黃色Ｔ恤、手上拿著路易威登的護照夾。圖／取自IG（Officialgongyooph）
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孔劉的機場時尚配襯路易威登Horizon Soft登機箱，悠閒夾腳拖不掩帥氣。圖...
孔劉的機場時尚配襯路易威登Horizon Soft登機箱，悠閒夾腳拖不掩帥氣。圖／取自IG（Officialgongyooph）
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金材昱抵達巴黎時身穿ACNE STUDIOS 1998 Vintage Patc...
金材昱抵達巴黎時身穿ACNE STUDIOS 1998 Vintage Patch丹寧夾克，手上的提袋是知名馬卡龍Pierre Hermé。圖／左圖取自IG（jaeuck_fans）、右圖取自www.letribunal.com/pierre-herme-ispahan
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孔劉（左）和金材昱去年12月被野生捕獲赴美看NBA球賽。圖／取自IG（cuteb...
孔劉（左）和金材昱去年12月被野生捕獲赴美看NBA球賽。圖／取自IG（cutebutpsychooooo）
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金材昱離開巴黎返韓的機場時尚，很有默契的和孔劉一樣都穿夾腳拖。圖／取自IG（ja...
金材昱離開巴黎返韓的機場時尚，很有默契的和孔劉一樣都穿夾腳拖。圖／取自IG（jaeuck_fans）
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孔劉在巴黎私服穿上Nike短褲露出健美長腿。圖／取自孔劉百度貼吧
孔劉在巴黎私服穿上Nike短褲露出健美長腿。圖／取自孔劉百度貼吧
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巴黎咖啡館機場
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