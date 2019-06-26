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日式夢幻萌系風來襲！「ECONECO南西誠品快閃店」7月登場

2019-06-26 17:13聯合報 記者陳立儀╱即時報導

在日本擁有超高人氣的插畫品牌ECONECO，以「萌系」、「療癒系」聞名，每每推出周邊商品都會在Instagram上引起熱烈討論，造成搶購的熱潮，連日本三麗鷗雙星仙子KiKiLaLa、寶可夢等都多次推出聯名商品，日藥本舖取得ECONECO台灣獨家代理權，7月1日至7月30日在台北南西誠品一樓打造「ECONECO南西誠品快閃店」，以插畫家繪子貓老師的代表「Wonderland」系列為設計靈感，加入夢幻馬戲團元素，讓粉絲在充滿粉紅泡泡的夢幻環境中盡情選購，現場還設有自動美甲彩繪機。

ECONECO南西誠品快閃店將推出多款獨家限量新品，其中最受矚目的ECONECO經典獨角獸瑜珈墊以人氣角色「獨角獸Unita」為主角，售價239元；ECONECO寶寶厚手濕紙巾單包60枚售價59元、3包入180枚售價159元；另與日本美甲品牌HOMEI聯名，推出ECONECO X HOMEI Weekly Gel聯名限量美甲凝膠特組， 內含ECONECO圖騰的美甲光療機、指甲油、指甲貼等。

ECONECO今年首度推出「ECONECO動物遊行」LINE貼圖，由插畫家繪子貓老師原創的「Animal Parade」系列動物角色設計，搭配粉嫩色彩，在日本引起廣大迴響，台灣也同步推出繁體中文版，搭配討拍拍、肚子餓了、沉浸於悲傷之 中、好想見你等實用趣味的文字，於ECONECO南西誠品快閃店現場下載「ECONECO動物遊行」LINE貼圖，加碼送獨家ECONECO氣球，共有6款，數量有限送完為止。

ECONECO南西誠品快閃店推出全球獨家的ECONECO寶寶厚手濕紙巾，單包60...
ECONECO南西誠品快閃店推出全球獨家的ECONECO寶寶厚手濕紙巾，單包60枚售價59元、3包入180枚售價159元。圖／日藥本舖提供
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ECONECO南西誠品快閃店以插畫家繪子貓老師的代表作「Wonderland」系...
ECONECO南西誠品快閃店以插畫家繪子貓老師的代表作「Wonderland」系列為設計靈感。圖／日藥本舖提供
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ECONECO南西誠品快閃店推出全球獨家的ECONECO經典獨角獸瑜珈墊，售價2...
ECONECO南西誠品快閃店推出全球獨家的ECONECO經典獨角獸瑜珈墊，售價239元。圖／日藥本舖提供
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誠品快閃貼圖
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