潮流牛仔大玩跨界 LEVIS 聯名「怪奇物語」推新品

2019-06-26 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



潮流牛仔品牌繼續跨界玩聯名！LEVI’S與Netflix熱門影集《怪奇物語》聯手合作，推出全新的男女商品膠囊系列；潮流女裝ROCKCOCO則攜手史努比漫畫中，SNOOPY心愛的妹妹－BELLE打造新裝，並邀請「氣質女神」魏蔓變身法式女伶演繹穿搭。

《怪奇物語》第三季故事發生設定於1985年，這次LEVI’S直接與服裝團隊合作，協助劇中各個角色穿上符合當年的服裝。此外，兩大團隊設計師攜手合作，為劇中最受粉絲愛戴的兩大角色Eleven 及Dustin，打造獨特且真實復刻的單寧裝扮；這些服飾不僅會在劇中出現，粉絲們也可以於7月2日起，在全台LEVI’S限定門市及 Yahoo旗艦館入手劇中單品。

其中像是Eleven搭配的印花襯衫與摺線丹寧褲，以及Dustin身穿的卡車司機帽與圖案生動的撞色滾邊T恤等。此外，還有印上Stranger Things圖案與標語的T恤以及具有高解析角色身影的丹寧褲與丹寧外套，更特別的是將LEVI’S 經典的雙馬皮標與紅旗標上下顛倒，向劇中的顛倒世界 (Upside Down)致意。

而ROCKCOCO X PEANUTS「BELLE的時尚伸展台」全新聯名系列，品牌設計師NEWNEW透過圖像創意，讓BELLE隱身在定番白T裡，並加入超萌的立體耳朵，另外也加入品牌暢銷款－擬真吊帶設計，躲進胸前口袋的BELLE陪著妳四處漫遊。