momo購物網「舒潔超級品牌日」全館51折起

2019-06-26 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



日常必用、消耗量大的衛生紙，經常盤踞網購熱銷榜冠軍，momo購物網去年就狂賣超過4,500萬包衛生紙，與舒潔聯手首度造節，單日業績更高達千萬。今年6月27日雙方再度聯手打造「舒潔超級品牌日」，找來藝人沈玉琳站台直播促購，並祭出全館51折起、指定商品滿499元現折100元等優惠，預估單日業績可望衝破1,500萬元。

momo購物網透過大數據了解會員需求，與品牌合作規畫獨家及獨規商品，像是momo獨家舒潔棉絨膚觸抽取衛生紙、獨規大組數靠得住衛生棉、箱購好奇紙尿褲等。隨著直播經濟崛起，momo憑藉電視購物節目製作經驗，於今年第一季推出網路全天候直播節目，提供品牌更多元的曝光平台，也攜手舒潔製作多檔直播節目，透過擦拭、負重等趣味實驗展演出舒潔衛生紙柔軟、厚實的優勢，以豐富畫面持續吸引消費者眼球，觸動下單購買意願。

舒潔表示，看準衛生紙於虛擬通路的龐大商機，今年製作全新型態網路帶狀節目，期望以笑料十足的創新型態節目掀起網路話題、助攻業績，節目中力邀眾多歌手及藝人分享自身如廁趣事、中西方如廁冷知識等。

「舒潔超級品牌日」特別直播6月27日中午12點至12點30分於momo電視購物頻道、FB粉絲團LIVE播出，邀請沈玉琳站台直播叫賣，同時透過現場實驗展演舒潔商品優勢。