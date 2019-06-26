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台北最大火鍋超市「前鎮水產」2號店6月28日開幕

2019-06-26 15:38聯合報 記者陳睿中╱即時報導

繼於今年2月首次跨足水產市場，新創立「前鎮水產」品牌後，海霸王於台北西門町再開設第2間前鎮水產昆明店，預計於6月28日正式開幕。為慶祝開幕，兩間分店同步推出優惠活動，包括青龍蝦、頂級伊比利梅花豬等指定食材可享5折優惠，還有「紅＋綠組合」活動，肉品加蔬菜只要77元。

前鎮水產的2間門市，均座落於西門町商圈。以集團的採購能力為基礎，店內提供有300多種食材，包括有豬、雞、牛等肉品，還有海鮮、丸餃類與時令蔬菜，還設有可立即食用的日式料理，號稱是台北最大的水產市集鍋物。業者表示，自首間店開幕至今，來店人次已經超過5萬人。

前鎮水產的消費方式採每人開鍋費60元，免收服務費，3人以上開鍋。90公分以下孩童免收費亦不收共鍋費。顧客可享受另外提供的副食吧，包括白飯、自家滷製的滷肉飯及多款麵點、飲料，全數無限量供應。鍋底除有和風、麻辣湯底，還有新推出以肉燥炒香的獨家「石頭湯底」，麻辣湯底需另加30元，石頭湯底則另加40元。

歡慶昆明店開幕，自6月28日至7月11日期間，德立莊店同步推出首波開幕慶的優惠活動，每日提供4項指定商品，結帳金額打5折，包括青龍蝦、頂級伊比利梅花豬、美國嚴選去骨牛小排等商品，最高現省200元。自7月12日至7月25日，第二波推出「有肉有菜最對味」的紅配綠組合活動。指定「紅區」肉類品項（6擇1），搭配「綠區」蔬菜品項（7擇1），只要77元。

前鎮水產店內供應有約300種的食材可供選擇。圖／海霸王提供
前鎮水產店內供應有約300種的食材可供選擇。圖／海霸王提供
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由海霸王所開設的前鎮水產，號稱是全台北最大的水產市集鍋物。圖／海霸王提供
由海霸王所開設的前鎮水產，號稱是全台北最大的水產市集鍋物。圖／海霸王提供
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