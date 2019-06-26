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超搶手的露營夜宿六福村開賣了 前50名訂位還送睡袋

2019-06-26 13:59聯合報 記者郭政芬╱即時報導

夜宿六福村「霓虹星空露營」開始搶購，邀請全台「露友」到遊樂園住一晚，全包式主題活動露營，帳篷、餐點、遊樂活動通通為您準備好了，輕鬆體驗露營樂趣。

六福村表示，這次露營以「霓虹」為主題安排炫目又奇幻的系列活動，在點點星空下的霓虹螢光派對，讓遊客置身奇異夢幻的氛圍中。除了兩日暢遊六福村、更有限定主題紀念商品、霓虹帳篷佈置物讓可帶回家，前50位訂帳露友，每帳每人更贈送「超輕量旅行睡袋」。

「霓虹星空露營」共有兩種套票，參加活動的朋友，可以參加活動限定尋寶遊戲，在遊樂園探險合作找出缺少的那一塊拼圖。也安排星空旋轉木馬，帶大小朋友重返童話。緊張刺激的懸崖跳水秀跟夜間火舞秀可體驗，如天氣允許，更安排專業老師帶領，在無空氣污染、天空淨朗且少光害空間觀星，聽著星星的故事入眠。

在日出之際，安排在動物園與呆萌療育的動物們來場美麗邂逅，和飼育員一同窺探動物們晨間活動的可愛模樣，更可以搭乘蒸汽小火車，在開放式的草原享受悠閒時光。

兩種套票分為「親子溫馨套票」及「青春搖滾套票」，「親子溫馨套票」推薦給家庭露友，將安排住進充滿美國拓荒時期牛仔氛圍的美國大西部主題區域，傍晚觀看精彩的火舞夜間秀，另外還有手做DIY課程，親子們大手拉小手，一同製作充滿回憶的專屬紀念品。「青春搖滾套票」除了晚間夜宿在充滿南島風情的南太平洋主題區域，將安排霓虹燈光十射相關活動、也備有星光音樂飲料吧，絕對適合年輕朋友呼朋引伴共度難忘時光。

關西六福莊與動物共眠的三天兩夜雙宿限量新體驗，六福莊首度推出「霓虹星空-露營住宿雙體驗住房專案」，限定7月12日至7月14日、7月13日至7月15日二個檔期。

第一晚夜宿六福村主題樂園體驗霓虹星空露營，感受美國大西部拓荒時期的小鎮情調。傍晚觀看精彩的火舞夜間秀，夜間還有手做DIY課程。第二天入住亞洲第一座生態度假旅館關西六福莊與動物共枕眠，零距離觀察自然生態，享受回歸自然的舒心入住體驗，還能選擇狐猴互動體驗、羊駝互動體驗或夏季限量象龜互動體驗（三擇一），全家人一起和可愛動物們進行親密接觸。

詳細可洽六福村「霓虹星空露營」。關西六福莊「霓虹星空-露營住宿雙體驗 住房專案

夜宿六福星光露營活動，讓露友們住進遊樂園區，享受特別的夏夜時光。圖／六福村提供
夜宿六福星光露營活動，讓露友們住進遊樂園區，享受特別的夏夜時光。圖／六福村提供
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六福村樂園露營以「霓虹」為主題安排炫目又奇幻的系列活動，在點點星空下的霓虹螢光。...
六福村樂園露營以「霓虹」為主題安排炫目又奇幻的系列活動，在點點星空下的霓虹螢光。圖／六福村提供
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