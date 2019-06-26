親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國網紅啟示錄：Etika之死，壓垮YouTuber的網路壓力？

影／美墨邊境悲劇 父女企圖過河偷渡雙雙溺斃

韓劇親親唇正夯 全球首創「六色漸層唇膏」掀洗版熱潮

2019-06-26 13:01經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

引領全球K-Beauty風潮的韓系美妝品牌LANEIGE蘭芝，2019年夏天出奇招，再度翻轉美妝新趨勢，繼雙色唇膏後，以獨家漸層疊色科技研發推出的全球首創「六色漸層唇膏」，近來更掀起新一波的洗版熱潮，產品未上市，已經話題不斷。

LANEIGE蘭芝這款全球首創六色唇膏，以韓文的親吻 「뽀뽀」(發音BOBO)為概念發想，是一支融合6色階的立體唇膏-「超完美6色BOBO唇膏」，訴求可呈現猶如韓劇女主角被歐巴親吻後的唇瓣，嘟翹豐潤、釋放自然紅潤的美麗色澤。

這支話題新唇膏，預計7月1日上是。同時，LANEIGE蘭芝也觀察到2019年唇妝3大流行指標。包括：創造豐滿嘟翹的嘴唇看起來更加性感，其次是化妝技巧在於勾勒自然漸層的唇色、模糊雙唇明顯的色彩界線，以及混合並搭配不同的唇彩質地。

而此次LANEIGE蘭芝採用的「漸層疊色科技」，則是從單一顏料中即能延伸出6種色階，訴求透過自然漸層的色彩，一抹立即能達到「視覺豐唇」效果，其中蘊含的「超微粒持色染料」幫助唇色長時間不掉色，並使用獨創「豐唇水光精華」能讓雙唇散發自然光澤並強化保濕豐唇效果，創造立體嘟翹又持色的親吻美唇。

「超完美6色BOBO唇膏」共有20色，有著豐富的120種色階，包括14款「絲絨柔光」與6款「霧光」，二種最受歡迎的唇膏質地。

超完美6色BOBO唇膏。 圖／LANEIGE提供
超完美6色BOBO唇膏。 圖／LANEIGE提供
分享
韓劇親親唇正夯，呈現猶如韓劇女主角被歐巴親吻後的唇瓣，嘟翹豐潤、釋放自然紅潤的美...
韓劇親親唇正夯，呈現猶如韓劇女主角被歐巴親吻後的唇瓣，嘟翹豐潤、釋放自然紅潤的美麗色澤。 圖／LANEIGE提供
分享

上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53

朱立倫參觀「金庸武俠－華山論劍」特展

2019-06-26 11:25

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

三代同堂一起出國去 每人團費最高可享八五折

2019-06-26 11:07

原來周杰倫的大衣不但是女裝 還是昆凌設計的 這穿的是愛啊

2019-06-26 11:00

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

立體花束、縫補過的心 Prada秋冬邀科學怪人示範暗黑浪漫

2019-06-26 02:55

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

3億元的時間驚歎號 35只寶璣頂級陀飛輪台北展出

2019-06-26 01:31

LG頂級家電 一指搞定

2019-06-26 00:19

夏日香味控愛療癒 Jurlique手摘玫瑰淬煉奢華護手霜

2019-06-25 21:26

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

夏天敷面膜3大NG行為 邊吹冷氣、邊敷面膜會讓臉「狂長皺紋」！

2019-06-25 20:37

YOKU MOKU喜迎50歲生日 紀念禮盒7月1日限定上市

2019-06-25 20:33

熊本熊為何大紅？原來是他做了這件事

2019-06-25 19:36

新娘子邱馨慧穿Roger Vivier經典方釦鞋 「想拍照跟老公說，我要這一雙」

2019-06-25 19:24

暑假到百貨嗑美食 到統一時代找「台南味」

2019-06-25 19:19

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

東北亞旅遊必備！「JCB」信用卡祭超高3%回饋

2019-06-25 17:42

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25

「626史迪奇日」 史迪奇藍芽喇叭三款人氣3C周邊加購價就可擁有

2019-06-25 16:53

開幕送套餐、滷豬手！64年「黃亞細肉骨茶」插旗新竹巨城

2019-06-25 15:45

夏日出遊好享受～住誠品行旅 送你吃芒果冰、做DIY文創小物！

2019-06-25 14:46

吃拉麵送炸雞、免費加麵！第2間「一風堂EXPRESS」進駐新竹巨城

2019-06-25 14:45

讓太陽幫你省電 照明、戶外、車用 產品詢問度大增

2019-06-25 14:36

洗碗不動手 懶人神器在這

2019-06-25 14:34

二歲男童染腸病毒 全台以71型為大宗

2019-06-25 14:12

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

芒芒樹海玉見你周六開幕 買芒果前先看安心標章

2019-06-25 12:28

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

學芭蕾之外，還學到堅持不懈的心—水影舞集譚惠貞談藝術教育

2019-06-25 11:31

攜手國家地理雜誌揭露環保危機 Prada推可再生尼龍包限定新品

2019-06-25 08:52

巴黎男裝周／夏日愛馬仕 自信寫意的繽紛淡彩度假風

2019-06-24 23:56

新北人就愛吃到飽？遠百板橋中山店引進3大餐飲生力軍

2019-06-24 18:46

影／盛世公主台灣季 免費主餐廳也吃得到米其林

2019-06-24 18:14

六福村斥資千萬辦活動 拚暑假人潮全日門票65折起

2019-06-24 18:12

百貨龍頭推開架美妝博覽會 50大名牌1折起

2019-06-24 17:35
看更多

熱門文章

33K男當作業員年存35萬！「超刻苦生活」曝光...網驚嘆：很會存

2019-06-25 19:00

終於回歸本業！拿坡里開「炸雞專賣店」 網笑：被披薩耽誤好久

2019-06-25 20:55

吳德榮：今年颱風季提前爆發已不可能

2019-06-26 07:20

我們也想罷工...超辣護理師嘆：為了病人只能「硬幹」

2019-06-25 19:32

花蓮嬤製「全台最早咖啡」給日軍喝 協會挖真相驚呆...不是豆子

2019-06-25 17:52

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25

禁塑膠吸管、酒駕罰鍰新制 七月上路

2019-06-26 00:54

竹縣出現首例日本腦炎 將加強防蚊宣導

2019-06-25 18:39

領航鯨尾斷兩截！痛苦漂流終安樂死 攝影師：最悲傷的一天

2019-06-25 20:42

影╱酒駕7月起重罰 拒測最高罰18萬

2019-06-25 17:44

老蔣為何怪台灣電話腐敗？侍從揭兩次消失會面

2019-06-25 15:57

每日星座運勢／天秤職場協調好人際 財運不宜購物

2019-06-26 00:00

雙北、桃竹提防大雷雨 16縣市豪大雨特報

2019-06-25 16:08

中華電信徵才 起薪最高48K、訴求「工作與生活平衡」

2019-06-26 10:52

桃機將關閉EC滑行道168小時整修

2019-06-25 20:39

最大蔬食Buffet果然匯板橋店開幕 首端新北綠竹筍祭

2019-06-25 19:50

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01

蝦和維生素Ｃ一起吃會暴斃？ 專家：哪有這種事

2019-06-26 07:15

掃墓後4小時超級細菌發作險沒命 新敷料鬼門關前救回

2019-06-25 14:30

長照2.0服務24萬人 陳時中：太多人不知道

2019-06-25 17:49

乘客注意！北捷列車免費WiFi今下午3點斷訊

2019-06-25 14:22

吃什麼都得拍照被「公審」 這位醫師1年減重41公斤

2019-06-25 14:18

留意！這四大新制7月1日上路

2019-06-25 17:55

故宮南院變成天宮？層狀雲雲海翻騰空拍攝影家驚呼

2019-06-25 14:24

長照2.0 服務涵蓋不到四成

2019-06-26 00:30

三要三不！農委會一張圖教你買好吃火龍果

2019-06-25 17:50

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

眼神歪斜似中風 新竹縣出現今年日本腦炎首例

2019-06-25 15:18

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54

嘉義縣地震芮氏規模3.5 最大震度3級

2019-06-26 06:51

酒駕罰則7月1日起加重 同車乘客連坐

2019-06-25 18:15

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

長期咳嗽胸悶 27歲竹科工程師竟罹肺腺癌

2019-06-26 12:18

「腰內豬排咖哩飯」只要101元！ 「邁泉豬排」6月27日進駐台北101

2019-06-25 21:15

願景／即期鮮食打折後 全家下一步：5年建AI供應鏈

2019-06-26 11:29

春水堂7/1推網友票選菜色 排骨酥麵、紅豆奶酪重出江湖

2019-06-26 11:11

從氣功學舞蹈 大師免費教

2019-06-26 07:55

萬人泳度日月潭報名首日踴躍 埔里早泳會預估達2萬

2019-06-25 14:50

驚！台東4歲童耳 挖出20公分棉絮

2019-06-26 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top