韓劇親親唇正夯 全球首創「六色漸層唇膏」掀洗版熱潮

2019-06-26 13:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



引領全球K-Beauty風潮的韓系美妝品牌LANEIGE蘭芝，2019年夏天出奇招，再度翻轉美妝新趨勢，繼雙色唇膏後，以獨家漸層疊色科技研發推出的全球首創「六色漸層唇膏」，近來更掀起新一波的洗版熱潮，產品未上市，已經話題不斷。

LANEIGE蘭芝這款全球首創六色唇膏，以韓文的親吻 「뽀뽀」(發音BOBO)為概念發想，是一支融合6色階的立體唇膏-「超完美6色BOBO唇膏」，訴求可呈現猶如韓劇女主角被歐巴親吻後的唇瓣，嘟翹豐潤、釋放自然紅潤的美麗色澤。

這支話題新唇膏，預計7月1日上是。同時，LANEIGE蘭芝也觀察到2019年唇妝3大流行指標。包括：創造豐滿嘟翹的嘴唇看起來更加性感，其次是化妝技巧在於勾勒自然漸層的唇色、模糊雙唇明顯的色彩界線，以及混合並搭配不同的唇彩質地。

而此次LANEIGE蘭芝採用的「漸層疊色科技」，則是從單一顏料中即能延伸出6種色階，訴求透過自然漸層的色彩，一抹立即能達到「視覺豐唇」效果，其中蘊含的「超微粒持色染料」幫助唇色長時間不掉色，並使用獨創「豐唇水光精華」能讓雙唇散發自然光澤並強化保濕豐唇效果，創造立體嘟翹又持色的親吻美唇。