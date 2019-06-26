兒時記憶的美味！「全聯X森永」聯名甜點6月28日甜蜜上市

2019-06-26 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近期甜點界吹起懷舊風，全聯We Sweet聯名甜點再出新招，此次找來森永合作，打造7款「We Sweet牛奶糖甜品屋」系列商品，6月28日起全聯門市現貨販售，售價39~99元不等。

We Sweet牛奶糖甜品屋大玩創意，以懷舊零食「森永牛奶糖」為靈感，外盒選用黃、橘色為主視覺設計，搭配森永牛奶糖經典LOGO裝飾，展現典雅風範，7款品項分別為冰心捲蛋糕-牛奶糖生巧、牛奶糖可麗餅、牛奶糖布雪、牛奶糖慕斯杯、牛奶糖銅鑼燒三重奏、牛奶糖菠蘿麵包及牛奶糖起士燒，多種品項供粉絲任選。

特色「牛奶糖起士燒」精選進口優質乳酪為基底，加入森永牛奶糖調和，初嚐牛奶糖香氣在舌尖蔓延，尾韻是淡淡牛奶香氣，搭配現沖茶飲品嚐滋味絕佳；人氣商品「冰心捲蛋糕-牛奶糖生巧」綿密戚風蛋糕包裹著牛奶糖風味慕斯和焦糖甘納許，入口即化蛋糕佐以焦糖特有甜度，讓人一口接一口停不下來。