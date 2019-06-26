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高價客房訂量增加 網路訂房業者重新定義極奢旅程

2019-06-26 11:40經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

全球旅宿平台Airbnb於今日正式推出全新「Airbnb Luxe」奢華房源系列。除了有經過專家親自鑑定的住宿空間、禮賓服務與24小時專人客服外，更配有熟悉當地的旅程專員為您規劃整趟旅程。

Airbnb 在2017年收購 Luxury Retreats 之後，憑藉該公司在奢華旅行方面的專業知識，跨足高端旅遊市場，進而打造出Airbnb Luxe。此一全新系列精心挑選了全球超過2,000個房源，並由專人逐一評估300多項細節，確保房源具備獨特性及符合高品質標準。在房源規格上，Airbnb也祭出前所未見的嚴格要求。除了需提供獨特設施，寬敞的交誼空間、高度實用性設計、專業烹飪設備、每間臥室皆有專屬衛浴空間外，甚至必須使用優質建材與精細建築做工。

不單只是提供獨特且精美的空間外，許多Airbnb Luxe房源背後的故事也都大有來頭，且橫跨全球的夢幻旅遊目的地。包含摩洛哥和南非的獲獎設計豪邸，或是法國城堡、文藝復興托斯卡尼鄉間別墅等各種夢幻住宿選擇，就連專屬私人小島都不是問題。此外，Airbnb Luxe也將提供許多位於都會區的豪華住處，藉以開拓都會旅宿的不同想像。從目前已開放預訂，位於倫敦肯辛頓宮旁的都會綠洲藝術小屋和與全球億萬富豪比鄰而居的閣樓豪宅，到洛杉磯的法式鄉村莊園。我們今年還會推出米蘭、巴黎和德州奧斯丁等至少12個城市的豪華房源。

除了超乎想像的奢華住宿外，貴賓在完成每筆 Airbnb Luxe 預訂後，都將有經過專業訓練的旅程專員提供專屬服務，滿足旅客在整趟旅程中的各種需求。包含協助輕鬆入住、客製化當地體驗和活動、私人主廚料理、到府按摩，乃至於安排托兒等各種精緻與貼心服務。對於於正在實施體能管理的房客，甚至還能協安排私人健身房進行一對一的訓練課程。

Airbnb指出，單就2018年，每晚要價至少新台幣3萬1,000元（1,000美元）的高價Airbnb房源，在預訂量便提升了60%以上。在2018年2月，Airbnb即首度推出其第一個升級房源系列－Airbnb Plus，一開始僅在全球13個市場推出，如今該系列已拓展至全球300多個市場。除了顯現Airbnb用戶對豪華旅遊的興趣日益濃厚外，也符合市場趨勢。有研究機構指出，豪華旅遊市場產值逾6兆新台幣（2,000億美元），且未來幾年將持續看漲。

Airbnb 共同創辦人、執行長暨社群負責人Brian Chesky表示：「現今旅客追求的豪華旅行不單只是體驗高級住宿而已，還要藉由這樣的旅行體驗，轉化人與人之間的關係，並加深對當地文化的了解。『入住絕妙旅宿空間，體驗在地真實生活』是我們11年前成立至今的一貫理念。今日我們秉持著同樣的態度打造出 Airbnb Luxe，希望藉此重新定義大眾對奢華旅行的認知。」

全球旅宿平台Airbnb於今日正式推出全新「Airbnb Luxe」奢華房源系列...
全球旅宿平台Airbnb於今日正式推出全新「Airbnb Luxe」奢華房源系列。除了有經過專家親自鑑定的住宿空間、禮賓服務與24小時專人客服外，更配有熟悉當地的旅程專員為您規劃整趟旅程。　圖／Airbnb提供
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