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朱立倫參觀「金庸武俠－華山論劍」特展

2019-06-26 11:25聯合報系攝影中心 記者邱德祥╱即時報導

朱立倫上午到台北華山文創參觀聯合數位文創舉辦的「金庸武俠－華山論劍」特展，朱立倫擺出各種江湖武俠姿勢拍照。

朱立倫上午到台北華山文創參觀聯合數位文創舉辦的「金庸武俠－華山論劍」特展，朱立倫...
朱立倫上午到台北華山文創參觀聯合數位文創舉辦的「金庸武俠－華山論劍」特展，朱立倫擺出各種江湖武俠姿勢拍照。記者邱德祥／攝影
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朱立倫文創金庸
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