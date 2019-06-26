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反制工會扣押三寶 長榮出新招「限4小時幫辦新護照」

會嚇到還是會想買？ 超擬真韓國瑜頭套出現了

三代同堂一起出國去 每人團費最高可享八五折

2019-06-26 11:07經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

時序進入夏季，許多家長紛紛開始精打細算規劃暑假該出國去那兒玩才能閤家同樂，荷包又不會大失血，雄獅旅遊今夏鎖定日本東北，邀您不僅帶著孩子們，也和爸爸媽媽一起體驗靜謐、閑靜的遠山、溪流與湖畔的林木美景，來趟三代同歡之旅。

雄獅旅遊表示，系列行程囊括擁有「世界第一美溪」美名的奧入瀨溪、日本三大景之一的松島、名列世界文化遺產的平泉中尊寺、百大奇景「猊鼻溪」等東北著名景點，也精心安排品嚐日本三大和牛之一的「米澤牛」、前往擁有400年歷史的東光酒藏見學品嚐清酒，還有牡蠣、螃蟹吃到飽等多重美食饗宴。雄獅旅遊要讓您開心FUN暑假，東北溫泉5日每人最低只要1萬9,900元起，暑假也是三代同堂交流的重要時刻，現在全家和爸媽一同出遊，每人團費現享最高八五折優惠，人越多省越多。

觀光局統計數據顯示，2018年全年度國人赴日旅遊人次已突破480萬，今年度可望挑戰500萬人次大關，據雄獅旅遊觀察，日本近年來一直穩坐國人海外旅遊目的地首選寶座，分析其主因，日本當地的文化與飲食習慣多較台灣旅客接受，且航行距離短，很適合搭配連續假期進行一趟放鬆之旅，再加上日本各地均有明顯之獨特自然景觀、當地美食體驗與風土文化，型塑出極具差異化之旅遊體驗，因此也成為台灣旅客再訪率最高國家之一。

雄獅旅遊產業研究中心指出，有逾半數的民眾一年至少會安排兩次以上的日本旅遊，除了大家所熟知的一線城市如東京、京都、大阪等地，近年來東北、九州、四國等區域也開始成為熱門旅遊目的地，其中東北地區的山形、花卷，仙台等地更因四季分明，春有賞櫻名所、夏日百花齊放，秋擁壯闊楓紅山林，冬季可恣意享受溫泉與絕美雪景，而吸引許多旅客慕名前往。

日本東北的自然天成美景中淡淡地融合了日本古典文化的氣息，春夏之際，粉櫻新綠交錯點綴山林間；秋天時，好山好水染上醺然醉意，無論遠山、溪流，或湖畔林木，漫天恣意塗抹深深淺淺的金黃、朱紅，美得令人不禁屏住呼吸！時節跳轉至雪花紛飛的冬季，一片白雪世界，更添惆悵詩情。

夏日的東北，也是日本知名的避暑勝地，擁有美麗的山川、溪流與湖泊，還有鐘乳石地形等多元景觀，為了讓您能一次感受東北絕佳的夏日美景與美食，雄獅旅遊推出多款超值行程，除了有市場最低價、保證超值的玩東北好輕鬆日遊行程，祭出限量2萬有找的好康優惠；更推出「樂活東北」系列行程，主打市場獨家，帶爸媽出遊，即可全家最高同享八五折的超值優惠價，要讓您陪伴最親愛的孩子與爸媽，享受闔家同遊的樂趣！

暑假是全家出國旅遊旺季，雄獅旅遊要讓您開心FUN暑假，日本東北溫泉五日每人最低只...
暑假是全家出國旅遊旺季，雄獅旅遊要讓您開心FUN暑假，日本東北溫泉五日每人最低只要1萬9,900元起，暑假也是三代同堂交流的重要時刻，現在全家和爸媽一同出遊，每人團費現享最高八五折優惠，人越多省越多。　圖／雄獅旅遊提供
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