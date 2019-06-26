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立體花束、縫補過的心 Prada秋冬邀科學怪人示範暗黑浪漫

2019-06-26 02:55聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

通常談到「浪漫」兩個字，都會聯想到甜膩膩的幻想與愛情。義大利時尚品牌Prada於泰國曼谷舉行秋冬男女裝預覽活動，設計主題雖然圍繞著「浪漫主義」，但卻透過各種細節增添強烈個性，就算耍浪漫也要耍得很有態度，讓人過目難忘。

女裝方面，與浪漫總是連結在一起的花朵，成了服裝、包款上的印花與立體裝飾，垂墜的花瓣和枝幹在行動之中自然擺動，增添搖曳生姿的迷人韻味。不同面料的組合，更是充滿天馬行空的創意，像是休閒運動感的尼龍配上毛呢，或看似夢幻的透膚蕾絲卻用來搭配硬挺的襯衫與軍裝外套，仿舊處理的釦子打造出歲月痕跡。優雅的不對稱落肩洋裝，在收邊處理上也刻意留下毛邊展現不居小節的獨特造型感。放大的緞帶蝴蝶結，為刻板印象中的甜美氣質注入高調又強悍的面貌。大衣、禮服外的金屬扣環與裝飾襯裙，也流露像是混搭降落傘扣環等戶外運動用品風格細節的幽默巧思。懷舊經典電影《科學怪人的新娘》（Frankenstein and his Bride）化身印花主題，由插畫家Jeanne Detallante操刀，搭配著尼龍與羅登羊毛、蕾絲拼接馬海毛，演繹帶著暗黑色彩的浪漫故事。

而在男裝系列中，同樣也看得到大量的「科學怪人」，除了雙手可轉動的超可愛吊飾之外，Prada標誌性的人氣商品印花襯衫上，也印有Jeanne Detallante打造的科學怪人、破碎的心、玫瑰、閃電等等圖騰，顏色飽滿繽紛又散發生動活潑的漫畫風格。紮進褲子裡的西裝外套、毛衣以及用皮帶圍繞的大衣，強調腰身線條，再搭配「縫補過的心」造型別針、飾有鍊條、鑰匙扣以及硬幣錢包的誇張頸鍊，展現跨越性別界線的穿搭方式。

此外，強大的功能性也是Prada秋冬男女裝一大重點，特別是反映在配件系列上。女性軍靴上配有可拆式的小包包，男性背包更是附上多扣環的背帶，讓人可以自行再增添其他多個包款，展現繁複裝備look，潮流感十足。而由Cloudbust運動鞋延伸打造的Cloudbust Thunder休閒運動鞋，備有男女款，橡膠打造的鞋身裝飾與鞋底，遠看會以為是堅硬的壓克力材質，實際觸摸後發現是帶有軟度的橡膠，非常有趣。

休閒運動感的尼龍配上毛呢再搭件蕾絲裙展現混搭創意。記者吳曉涵／攝影
休閒運動感的尼龍配上毛呢再搭件蕾絲裙展現混搭創意。記者吳曉涵／攝影
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看似夢幻的透膚蕾絲卻用來搭配硬挺的襯衫與軍裝外套。記者吳曉涵／攝影
看似夢幻的透膚蕾絲卻用來搭配硬挺的襯衫與軍裝外套。記者吳曉涵／攝影
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超有造型感的閃電鞋跟。記者吳曉涵／攝影
超有造型感的閃電鞋跟。記者吳曉涵／攝影
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男裝系列中，同樣也看得到大量的「科學怪人」。記者吳曉涵／攝影
男裝系列中，同樣也看得到大量的「科學怪人」。記者吳曉涵／攝影
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大衣、禮服外的金屬扣環與裝飾襯裙，也流露像是混搭降落傘扣環等戶外運動用品風格細節...
大衣、禮服外的金屬扣環與裝飾襯裙，也流露像是混搭降落傘扣環等戶外運動用品風格細節的幽默巧思。記者吳曉涵／攝影
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男性背包更是附上多扣環的背帶，讓人可以自行再增添其他多個包款，展現繁複裝備loo...
男性背包更是附上多扣環的背帶，讓人可以自行再增添其他多個包款，展現繁複裝備look，潮流感十足。
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懷舊經典電影《科學怪人的新娘 》化身印花主題，由插畫家Jeanne Detall...
懷舊經典電影《科學怪人的新娘 》化身印花主題，由插畫家Jeanne Detallante操刀，搭配著尼龍與羅登羊毛、蕾絲拼接馬海毛，演繹帶著暗黑色彩的浪漫故事。記者吳曉涵／攝影
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紮進褲子裡的西裝外套、毛衣以及用皮帶圍繞的大衣，強調腰身線條。記者吳曉涵／攝影
紮進褲子裡的西裝外套、毛衣以及用皮帶圍繞的大衣，強調腰身線條。記者吳曉涵／攝影
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Prada標誌性的人氣商品印花襯衫上，也印有Jeanne Detallante打...
Prada標誌性的人氣商品印花襯衫上，也印有Jeanne Detallante打造的科學怪人、破碎的心、玫瑰、閃電等等圖騰。記者吳曉涵／攝影
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橡膠打造的Cloudbust Thunder鞋身裝飾與鞋底，遠看會以為是堅硬的壓...
橡膠打造的Cloudbust Thunder鞋身裝飾與鞋底，遠看會以為是堅硬的壓克力材質，實際觸摸後發現是帶有軟度的橡膠，非常有趣。記者吳曉涵／攝影
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花朵立體裝飾包，垂墜的花瓣和枝幹在行動之中自然擺動，增添搖曳生姿的迷人韻味。記者...
花朵立體裝飾包，垂墜的花瓣和枝幹在行動之中自然擺動，增添搖曳生姿的迷人韻味。記者吳曉涵／攝影
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優雅的不對稱落肩洋裝，在收邊處理上也刻意留下毛邊展現不居小節的獨特造型感。記者吳...
優雅的不對稱落肩洋裝，在收邊處理上也刻意留下毛邊展現不居小節的獨特造型感。記者吳曉涵／攝影
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由Cloudbust運動鞋延伸打造的Cloudbust Thunder休閒運動鞋...
由Cloudbust運動鞋延伸打造的Cloudbust Thunder休閒運動鞋。記者吳曉涵／攝影
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男裝系列中，同樣也看得到大量的「科學怪人」。記者吳曉涵／攝影
男裝系列中，同樣也看得到大量的「科學怪人」。記者吳曉涵／攝影
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紮進褲子裡的西裝外套、毛衣以及用皮帶圍繞的大衣，強調腰身線條。記者吳曉涵／攝影
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花朵立體裝飾包，垂墜的花瓣和枝幹在行動之中自然擺動，增添搖曳生姿的迷人韻味。記者...
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雙手可轉動的科學怪人吊飾超可愛。記者吳曉涵／攝影
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誇張頸鍊配上男裝，展現跨越性別界線的穿搭方式。記者吳曉涵／攝影
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放大的緞帶蝴蝶結，為刻板印象中的甜美氣質注入高調又強悍的面貌。記者吳曉涵／攝影
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優雅的不對稱落肩洋裝，在收邊處理上也刻意留下毛邊展現不居小節的獨特造型感。記者吳...
優雅的不對稱落肩洋裝，在收邊處理上也刻意留下毛邊展現不居小節的獨特造型感。記者吳曉涵／攝影
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立體化的愛心裝飾配上別針，象徵縫補過的心。記者吳曉涵／攝影
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