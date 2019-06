2019世界50最佳餐廳榜單揭曉 香港中餐廳大班樓首次入榜

2019-06-26 02:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



2019世界50最佳餐廳(The Worlds 50 Best Restaurants)於6月25日晚間在新加坡舉辦頒獎典禮,今年有15間新餐廳進榜,第一名由法國餐廳Mirazur拿下,可說是眾望所歸。另今年與往年不同處是特別設置The best of best(最佳之最)項目,將歷屆第一的餐廳納入其中。

世界50最佳餐廳頒獎典禮向來備受各界矚目,今年移師到新加坡舉辦,來自世界各地廚師聚在一堂,一爭高下。今年宣布的前50最佳餐廳中,有15家為新進榜餐廳,而今年前三名,則是分別由法國Mirazur、丹麥哥本哈根Noma、西班牙Asador Etxebarri等餐廳拿下。

針對今年榜單,美食家何宣瑩(Cathy Ho)、Liz高琹雯不約而同認為,Mirazur餐廳拿下第1名,可說是眾望所歸。但對第2名Noma 2.0能在搬家重新裝潢開幕後,一進榜就奪下第2名,以新餐廳之姿拿下最高名次餐廳,感到相當驚訝。

此外,Liz高琹雯表示,今年新進榜餐廳高達15家,是歷來變化最大的一次。相當值得關注的是,來自俄羅斯餐廳Twins Garden,去年才進入50到100榜單中,今年就一躍而上至第19名,成績驚人。這次香港粵菜餐廳大班樓一舉進入第41名,也是中菜首次入榜餐廳。

去年奪下第43名,今年進到第14名的Azurmendi ,Liz表示相當認同主廚關於永續及餐廳員工環境等理念,相當開心見到該家餐廳名次躍進。而日本餐廳den今年奪下第11名,明年是否會進前10名也相當值得關注。

當然,有入榜餐廳,也有落榜餐廳,何宣瑩(Cathy Ho)表示,今年有部分餐廳跌出榜外,令她感到意外,像是東京祥雲龍吟,或是挪威的Maaemo等。同時,她也提到,今年榜單可看出拉丁美洲逐漸被重視,但中菜僅大班樓上榜,對亞洲重視度仍偏低,感到有些可惜。

不過,根據往年情況,世界50最佳餐廳舉辦頒獎典禮位置,也會對餐廳排名有所影響,去年就在西班牙頒獎,今年可以看到許多西班牙餐廳排名進步,Asador Etxebarri一舉拿到第3名,相較去年第10名成績,進步不少。因此,今年在新加坡舉辦,明年名單可望出現更多亞洲餐廳。

2019世界50最佳餐廳名單:

1. Mirazur (Menton, France)

2. Noma (Copenhagen, Denmark)

3. Asador Etxebarri (Atxondo, Spain)

4. Gaggan (Bangkok, Thailand)

5. Geranium (Copenhagen, Denmark)

6. Central (Lima, Peru)

7. Mugaritz (San Sebastian, Spain)

8. Arpege (Paris, France)

9. Disfrutar (Barcelona, Spain)

10. Maido (Lima, Peru)

11. Den (Tokyo, Japan)

12. Pujol (Mexico City)

13. White Rabbit (Moscow, Russia)

14. Azurmendi (Larrabetzu, Spain) *Westholme Highest Climber Award

15. Septime (Paris, France)

16. Alain Ducasse Au Plaza Athenee (Paris, France)

17. Steirereck (Vienna, Austria)

18. Odette (Singapore)

19. Twins Garden (Moscow, Russia) *new entry

20. Tickets (Barcelona, Spain)

21. Frantzen (Stockholm, Sweden)

22. Narisawa (Tokyo, Japan)

23. Cosme (New York, USA)

24. Quintonil (Mexico City)

25. Alleno Paris Au Pavillon Ledoyen (Paris, France)

26. Borago (Santiago, Chile)

27. The Clove Club (London, UK)

28. Blue Hill At Stone Barns (New York, USA)

29. Piazza Duomo (Alba, Italy)

30. Elkano (Getaria, Spain) *new entry

31. Le Calandre (Rubano, Italy)

32. Nerua (Bilbao, Spain) *new entry

33. Lyle’s (London, UK)

34. Don Julio (Buenos Aires, Argentina) *new entry

35. Atelier Crenn (San Francisco, USA)

36. Le Bernardin (New York, USA)

37. Alinea (Chicago, USA)

38. Hisa Franko (Kobard, Slovenia)

39. A Casa Do Porco (Sao Paulo, Brazil) *new entry

40. Restaurant Tim Raue (Berlin, Germany)

41. The Chairman大班樓 (Hong Kong)

42. Belcanto (Lisbon, Portugal) *new entry

43. Hof van Cleve (Kruishoutem, Belgium)

44. The Test Kitchen (Capetown, South Africa)

45. Suhring (Bangkok, Thailand) *new entry

46. De Librje (Zwolle, Netherlands)

47. Benu (San Francisco, USA) *new entry

48. Ultraviolet by Paul Pairet (Shanghai, China)

49. Leo ( Bogota, Colombia ) *new entry