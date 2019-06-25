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世界美聲匯聚台灣 台北國際合唱音樂節將開跑

2019-06-25 23:57聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

「TICF19台北國際合唱音樂節」將於7月26日至8月4日熱情開唱。主辦單位台北愛樂文教基金會表示，此次邀集瑞典、德國、義大利、菲律賓、香港等優秀合唱團，全台巡迴輪番競演。

台北愛樂資深經理丁達明指出，台北愛樂文教基金會自1996年主辦台北國際合唱音樂節自主辦至今，是台灣與國際合唱界重要的交流平台，也成為成為亞洲最大的合唱音樂節。目前累積曾造訪台灣的國際團隊達80幾支，更有20餘位國際音樂組織負責人及策展人、約150位知名指揮家、3000名專業歌手參與活動。

舉辦19屆以來，今年首度有來自義大利合唱團隊加入音樂會演出陣容，由世界知名作曲家/指揮多納蒂(Lorenzo Donati)率領，集結義大利青年合唱團菁英所組成的烏特合唱團，將以現代方式解構義大利傳統與文藝復興合唱作品，帶來古典與創新交融的美聲詮釋。

此外還有來自菲律賓的天籟童聲—曼達維兒童合唱團、北歐最古老學院合唱團—瑞典阿爾曼納合唱團、橫掃國際各大合唱大賽的德國職業天團—薩爾布呂肯室內合唱團；其中曼達維兒童合唱團曾於2012年受邀來台演出並大受好評，其他團隊皆是首次參與台北國際合唱音樂節演出。

本次開閉幕將獻上兩部古典聖樂作品。今年台北愛樂合唱團啟動三大神劇計畫—：韓德爾「彌賽亞」、海頓「創世記」、孟德爾頌「以利亞」，其中第二部神劇「創世記」將作為此次台北國際合唱音樂節序幕，特別邀請前Kamēr合唱團總監、現任拉脫維亞國家歌劇院指揮利耶賓許攜手台北愛樂合唱團及台北愛樂青年管弦樂團合作演出；閉幕音樂會則由指揮大師嘉保．豪勒隆(Gábor Hollerung)引領節慶合唱團、台北愛樂合唱團、台北愛樂青年合唱團、台北愛樂青年管弦樂團等，一共250人的盛大陣容磅礴演繹莫札特「C小調彌撒」。

每年台北國際合唱音樂節期間也同步開設的指揮大師班、基礎指揮班，邀請國際優秀指揮家各別為專業人士與入門者提供專業的指導課程。台北愛樂合唱團經理莊馥鴻指出，今年特地為了程度介於專業與入門間的學員開設「合唱研究室」，以論壇形式提供學員討論及分析合唱技巧與演出等實務問題，並實地觀察台北國際合唱大賽參賽隊伍競賽，由導師親自帶領學員做進一步剖析。

●「TICF19台北國際合唱音樂節」將於7月26日起至8月4日登場，十天共27場的音樂饗宴，其中包含台北國家音樂廳將有8場音樂會演出，大台北地區舉辦十幾場的午間音樂會，並於新竹、台中、雲林、台南、高雄、屏東等六個縣市七場巡迴音樂會。詳情請洽台北國際合唱音樂節Facebook粉絲專頁或官網www.ticf.tw，購票請洽台北愛樂文教基金會02-2773-3691或兩廳院售票系統。

集結義大利青年合唱團菁英所組成的烏特合唱團，將以現代方式解構義大利傳統與文藝復興...
集結義大利青年合唱團菁英所組成的烏特合唱團，將以現代方式解構義大利傳統與文藝復興合唱作品，帶來古典與創新交融的美聲詮釋。圖/台北愛樂提供
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義大利音樂會瑞典
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