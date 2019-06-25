親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播／國民黨總統初選國政願景發表會 五位候選人登場

夏天敷面膜3大NG行為　邊吹冷氣、邊敷面膜會讓臉「狂長皺紋」！

2019-06-25 20:37聯合報 記者劉小川╱即時報導

面膜是保養品中，大家一定不會忽略的重要保養聖品，炎熱的夏天中，常會有出汗的時候，當然在敷面膜時，吹著冷氣，是最療癒的事情，但這樣的敷面膜習慣，可能會影響到面膜的功效，到底是為什麼呢？

其實以下有3種狀況，敷面膜時千萬不要做，對皮膚傷害超級大！

1.邊吹冷氣邊敷面膜

夏天在家裡吹著冷氣，是最療癒的事情，但長時間吹冷氣，容易造成肌膚的乾燥、緊繃、暗沈，甚至嚴重會有肌膚脫水現象，導致出現細紋，而在冷氣房內敷面膜，冷氣會吸走空氣中的水分，及面膜上的水分，導致面膜其實很乾燥，這樣的話面膜會傷害肌膚，相對就會影響肌膚吸收精華液的效果。

2.冰鎮後的面膜

夏天敷上冰冰的面膜最療癒，一方面冰冰的面膜還可以鎮定皮膚的功效，但如果溫度太低的面膜，營養成分可能也會被鎖住，無法被皮膚完整的吸收，建議大家，把面膜拿出冰箱後，靜置一小段時間再敷上去，這樣的話不只幫助鎮定，還能讓肌膚有完整的吸收力。

3.臉上出現痘痘，敷面膜

皮膚在夏天時，油脂分泌比較旺盛，很容易造成油水不平衡，痘痘就長出來了，但在臉上有痘痘的狀況下，建議不要使用有美白功效的面膜，可能這樣的面膜，會讓角質層受損，痘痘的問題就會更嚴重。

所以我們還是要注意清潔夏天油膩的皮膚，也要注意，臉上有痘痘時，會刺激痘痘的成分盡量避免，等痘痘的狀況好了之後，再敷也不遲。

臉上如果出現痘痘了，等痘痘消掉再敷面膜，因為擔心保養品的成分更刺激痘痘，使之更嚴...
臉上如果出現痘痘了，等痘痘消掉再敷面膜，因為擔心保養品的成分更刺激痘痘，使之更嚴重。圖／摘自 pexels
分享
邊吹冷氣敷面膜，會讓肌膚越敷越乾燥。圖／摘自 pexels
邊吹冷氣敷面膜，會讓肌膚越敷越乾燥。圖／摘自 pexels
分享
冰鎮後的面膜，可以讓肌膚鎮靜，但也不要溫度太低，反而讓保養品營養成分變差。圖／摘...
冰鎮後的面膜，可以讓肌膚鎮靜，但也不要溫度太低，反而讓保養品營養成分變差。圖／摘自 pexels
分享

面膜
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

熊本熊為何大紅？原來是他做了這件事

2019-06-25 19:36

YOKU MOKU喜迎50歲生日 紀念禮盒7月1日限定上市

2019-06-25 20:33

新娘子邱馨慧穿Roger Vivier經典方釦鞋 「想拍照跟老公說，我要這一雙」

2019-06-25 19:24

暑假到百貨嗑美食 到統一時代找「台南味」

2019-06-25 19:19

肯德基出新「雞」 還有這款蛋撻甜蜜回歸

2019-06-25 18:44

東北亞旅遊必備！「JCB」信用卡祭超高3%回饋

2019-06-25 17:42

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25

「626史迪奇日」 史迪奇藍芽喇叭三款人氣3C周邊加購價就可擁有

2019-06-25 16:53

開幕送套餐、滷豬手！64年「黃亞細肉骨茶」插旗新竹巨城

2019-06-25 15:45

夏日出遊好享受～住誠品行旅 送你吃芒果冰、做DIY文創小物！

2019-06-25 14:46

吃拉麵送炸雞、免費加麵！第2間「一風堂EXPRESS」進駐新竹巨城

2019-06-25 14:45

讓太陽幫你省電 照明、戶外、車用 產品詢問度大增

2019-06-25 14:36

洗碗不動手 懶人神器在這

2019-06-25 14:34

二歲男童染腸病毒 全台以71型為大宗

2019-06-25 14:12

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

芒芒樹海玉見你周六開幕 買芒果前先看安心標章

2019-06-25 12:28

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

學芭蕾之外，還學到堅持不懈的心—水影舞集譚惠貞談藝術教育

2019-06-25 11:31

攜手國家地理雜誌揭露環保危機 Prada推可再生尼龍包限定新品

2019-06-25 08:52

巴黎男裝周／夏日愛馬仕 自信寫意的繽紛淡彩度假風

2019-06-24 23:56

新北人就愛吃到飽？遠百板橋中山店引進3大餐飲生力軍

2019-06-24 18:46

影／盛世公主台灣季 免費主餐廳也吃得到米其林

2019-06-24 18:14

六福村斥資千萬辦活動 拚暑假人潮全日門票65折起

2019-06-24 18:12

百貨龍頭推開架美妝博覽會 50大名牌1折起

2019-06-24 17:35

巴黎男裝周／金材昱dunhill「館長Style」帥到粉絲無法fu吸

2019-06-24 17:14

酷航限時4日促銷 澳洲4大城來回含稅9千有找、曼谷大板單程2千有找

2019-06-24 17:13

新光三越攜手近千專櫃力挺減塑！「不塑之客」響應活動享優惠

2019-06-24 17:13

星馬菜「Mamak檔」北車店6/28海南雞腿飯第2份99元 「甘榜」7/1開幕優惠買一送一

2019-06-24 15:32

從現代到傳統 跨年齡都能玩的2019華山親子表藝節

2019-06-24 15:09

沙士也有啤酒味！大人系飲品「黑松沙士」 擁抱今夏最潮喝法

2019-06-24 15:07

劍湖山今夏推出999元單人季票 10月13日前無限暢玩

2019-06-24 14:56

底妝升級 也要抗紫外線

2019-06-24 14:16

肌膚防曬懶不得 保濕兼抗空汙

2019-06-24 14:15

粉絲「立馬下單2瓶香水」 VERSACE官宣最新大使楊冪 帶貨王吸力超強

2019-06-24 13:49

國際大廠紛搶進台灣肉毒桿菌市場 專家建議國內應自製

2019-06-24 12:53

台南在地無患子清潔產品 搶進美加連鎖超市亞馬遜

2019-06-24 12:53

再見了！粉嫩公主系彩妝JILL STUART　全台撤櫃只到8月底，要搶要快

2019-06-24 12:10
看更多

熱門文章

多項重大民生改革7月上路！ 酒駕連坐罰、餐飲內用不供吸管

2019-06-25 10:03

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

沒獎金沒通報？彰化縣連續3天無秋行軍蟲通報新例

2019-06-24 21:47

跨境電商發票中獎怎麼領？ 兩種方式報你知

2019-06-25 10:30

首次！湖山水庫水滿了 自然溢流吸引遊客欣賞

2019-06-25 13:23

內用限塑吸管7月1日上路 預計每年少1億支

2019-06-25 09:38

運動前喝咖啡增爆發力 卻也讓身體陷入這危機

2019-06-25 07:20

【重磅快評】空服員一罷工 豬、蟲、蚊子都被下檔了？

2019-06-25 10:48

熱浪挑戰將至 彭啟明：預估周末梅雨將結束、夏季開始

2019-06-25 07:45

33K男當作業員年存35萬！「超刻苦生活」曝光...網驚嘆：很會存

2019-06-25 19:00

《愛說謊》成關鍵字 出版社小編發文打書被稱「撿到槍」

2019-06-25 10:59

花蓮嬤製「全台最早咖啡」給日軍喝 協會挖真相驚呆...不是豆子

2019-06-25 17:52

雙北、桃竹提防大雷雨 16縣市豪大雨特報

2019-06-25 16:08

每日星座運勢／處女工作建議易採納 說到不如做到

2019-06-25 00:00

我們也想罷工...超辣護理師嘆：為了病人只能「硬幹」

2019-06-25 19:32

【子女心情】山姆／後事先辦

2019-06-25 06:00

感情最可怕殺手是「信任感」 4招讓彼此更信任，先從不跟姐妹淘抱怨開始！

2019-06-24 22:46

老蔣為何怪台灣電話腐敗？侍從揭兩次消失會面

2019-06-25 15:57

影／有蟲慎入！秋行軍蟲爭領域互咬

2019-06-25 12:32

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

【我見我思】優果媽／當他穿上粉紅色

2019-06-25 06:00

【賞文迴響】TSAI,WAN-FANG／我們的家

2019-06-25 06:00

影╱酒駕7月起重罰 拒測最高罰18萬

2019-06-25 17:44

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

暖濕空氣進台灣 吳德榮：氣溫逐日升 大氣仍不穩

2019-06-25 07:33

掃墓後4小時超級細菌發作險沒命 新敷料鬼門關前救回

2019-06-25 14:30

如何睡出健康？ 趴睡側睡學問大

2019-06-24 23:41

你知道吃磷蝦油是和鯨魚搶食物嗎？全球大量灰鯨異常死亡

2019-06-25 09:27

故宮南院變成天宮？層狀雲雲海翻騰空拍攝影家驚呼

2019-06-25 14:24

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

封閉6年整修 太魯閣九曲洞重開

2019-06-25 00:10

周四起高溫再飆 局部地區可能到36度

2019-06-25 08:49

乘客注意！北捷列車免費WiFi今下午3點斷訊

2019-06-25 14:22

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54

吃什麼都得拍照被「公審」 這位醫師1年減重41公斤

2019-06-25 14:18

耳黴症反覆發作 醫：須紥實點藥至少5周

2019-06-25 12:43

退燒的塞劑要放哪裡？媽媽質疑護士塞在女嬰的這部位

2019-06-25 12:00

7月起寄商品類快捷到美國 未上網電子報關恐遭退件

2019-06-25 10:05

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

兒子自閉症、女兒憂鬱症 她開班分享：家長要有自己的定見

2019-06-25 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top