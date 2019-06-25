夏天敷面膜3大NG行為 邊吹冷氣、邊敷面膜會讓臉「狂長皺紋」！

2019-06-25 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



面膜是保養品中，大家一定不會忽略的重要保養聖品，炎熱的夏天中，常會有出汗的時候，當然在敷面膜時，吹著冷氣，是最療癒的事情，但這樣的敷面膜習慣，可能會影響到面膜的功效，到底是為什麼呢？

其實以下有3種狀況，敷面膜時千萬不要做，對皮膚傷害超級大！

1.邊吹冷氣邊敷面膜

夏天在家裡吹著冷氣，是最療癒的事情，但長時間吹冷氣，容易造成肌膚的乾燥、緊繃、暗沈，甚至嚴重會有肌膚脫水現象，導致出現細紋，而在冷氣房內敷面膜，冷氣會吸走空氣中的水分，及面膜上的水分，導致面膜其實很乾燥，這樣的話面膜會傷害肌膚，相對就會影響肌膚吸收精華液的效果。

2.冰鎮後的面膜

夏天敷上冰冰的面膜最療癒，一方面冰冰的面膜還可以鎮定皮膚的功效，但如果溫度太低的面膜，營養成分可能也會被鎖住，無法被皮膚完整的吸收，建議大家，把面膜拿出冰箱後，靜置一小段時間再敷上去，這樣的話不只幫助鎮定，還能讓肌膚有完整的吸收力。

3.臉上出現痘痘，敷面膜

皮膚在夏天時，油脂分泌比較旺盛，很容易造成油水不平衡，痘痘就長出來了，但在臉上有痘痘的狀況下，建議不要使用有美白功效的面膜，可能這樣的面膜，會讓角質層受損，痘痘的問題就會更嚴重。