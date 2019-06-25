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熊本熊為何大紅？原來是他做了這件事

2019-06-25 19:36聯合報 記者何定照╱即時報導

第一本熊本熊中文傳記漫畫登場！2011年勇奪日本「療癒系吉祥物大賽」冠軍的熊本熊，至今深受全球喜愛，關於牠的首本漫畫傳記近日出版（聯經），透露熊本熊之所以至今穩坐最夯吉祥物寶座，是因熊本縣知事蒲島郁夫決定讓全世界民眾無償使用熊本熊肖像，提高熊本熊的使用頻率。

熊本熊是2010年3月，為宣傳次年開通的九州新幹線全線（博多─鹿兒島中央之間）催生的吉祥物。根據設定，牠是3月12日生的小男孩，個性頑皮、好奇心旺盛，最喜歡的食物是熊本美食，特長是熊本熊體操、找出驚喜並對外推廣，職業則是熊本縣的營業部長暨幸福部長，可算是公務員。

書中透露，熊本熊正式在公開場合出道是九州新幹線全線開通前一年，也就是2010年春天，熊本縣為迎接新幹線全線開通舉辦的官方宣傳活動「熊本驚喜in熊本」。這場活動是熊本熊「熊」生中的第一場公開活動，尚未練熟的舞蹈動作跳起來零零落落，甚至還有小孩一看到熊本熊過來，就嚇得往外逃。對熊本熊來說，這場出道活動不算順利。

不過，在熊本熊努力下，牠在2011年1月在大阪難波豪華花月劇場進行為期一周的特別公演，名為《吉本新喜劇：熊本旅館騷動記!?》。這是吉本興業專門為熊本熊量身打造的劇本，劇情融入許多熊本元素，宣傳熊本美食，為台下觀眾帶來歡樂，從此知名度大開。

熊本縣知事蒲島郁夫說，熊本熊能大紅，還因他一個重大決定：他代表熊本縣向設計師水野學買斷熊本熊肖像的著作權，交由縣府團隊管理，宣布凡是想用熊本熊肖像的人都能無償使用。

他說，這個構想與日本戰國名將織田信長減免稅賦、創造自由的貿易市場，活化織田領地經濟的「樂市樂座」概念相同。樂市樂座相當於現在的經濟特區。

這項決定大獲成功，無償使用熊本熊肖像，讓許多企業更有意願讓自己的商品與熊本熊結合。接著再融入宣傳熊本的「文字」和「插圖」，製作出許多使用熊本縣食材的新商品問世。

最後，這個做法不僅能宣傳熊本縣的產品，提高食材營業額，還能讓熊本縣的企業與農民受惠，有助於提高稅收。可說是創造了雙贏局面，當然也打開熊本熊的全國知名度，讓熊本熊成為日本國民的最愛，創下今日的成就。

熊本縣在2016年受地震重創後，熊本熊奔赴各地慰問縣民，持續投入重建工作至今，不只要讓熊本恢復活力，也努力讓日本全國充滿元氣。

現在，熊本熊已成功走出日本，躍上國際舞台，透過動畫作品、各種合作活動，全世界的人逐漸感受到熊本熊的魅力，顯然在不久的未來將進化為全世界的熊本熊。

第一本熊本熊中文傳記漫畫登場。圖／聯經提供
第一本熊本熊中文傳記漫畫登場。圖／聯經提供
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第一本熊本熊中文傳記漫畫登場。圖／聯經提供
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熊本熊新幹線
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