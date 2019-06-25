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新娘子邱馨慧穿Roger Vivier經典方釦鞋 「想拍照跟老公說，我要這一雙」

2019-06-25 19:24聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

笑說自己結完婚馬上出來賺錢的模特兒邱馨慧，在Roger Vivier秋季新品發表演繹女明星的角色「只要坐著看電影就有錢賺」，也讓她有圓夢之感，「畢竟也曾經想成為電影裡的女主角，今天藉此演繹經典款Tres Vivier漆亮皮淡金釦鞋，想拍照跟老公說，我要這一雙。」

Roger Vivier秋冬季的場景布置，是以經典電影《青樓怨婦》為靈感，藉由對現實生活不安、不耐的女明星形象，打造跳脫常軌的白日夢Daydream Vivier系列，邱馨慧以性感皮革服裝搭襯，直陳造型就是新婚之後馬上變怨婦；對於新加坡人疼老婆的坊間傳言，她促狹表示「可以再多疼一點」，而先生在她的耳濡目染下也變身時尚咖，現在買得比她還浮誇。創意總監Gherardo Felloni藉由Daydream Vivier系列帶領現代女性踏上冒險之旅，每個夢境中都蘊藏繽紛靈感及無盡可能，呈現女性心中的奇幻世界。

例如Très Vivier系列的方釦漆亮皮革高跟鞋Belle Vivier，1967年就出現在電影《青樓怨婦》中，凱瑟琳丹妮芙身著風衣搭配，也是Roger Vivier經典代表作，秋冬新款有2.5、4.5以及8.5公分三種鞋跟高度可選擇，方跟設計搭配拋光金屬、或是閃亮水晶的大型方釦，向首款方釦高跟鞋致敬。Très Vivier包款則在本季推出全新後背包以及包身較為方正的迷你尺寸，材質為柔軟羊皮或奢華絲絨材質的縐褶壓紋處理。

Courbette系列則是六○年代時以十八世紀的高跟鞋打造的款式，轉變為為內側呈弧形的雙色粗跟鞋；此外，秋冬季全新的Beau Vivier以復古圓弧外觀配上光面牛皮材質，包身點綴金屬方釦，則是實用的都會包款。

邱馨慧以電影女主角為主題，演繹Roger Vivier Beau Vivier牛...
邱馨慧以電影女主角為主題，演繹Roger Vivier Beau Vivier牛皮手提包11萬元、Tres Vivier漆亮皮淡金釦高跟鞋29,600元。圖／Roger Vivier提供
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Roger Vivier Belty Viv 凡爾賽鑽釦牛皮腰包，售價54,600元。圖／Roger Vivier提供
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Roger Vivier Beau Vivier牛皮手提包，售價11萬元。圖／Roger Vivier提供
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（左起）傅雅凡、邱馨慧、王寧詮釋Roger Vivier Beau Vivier...
（左起）傅雅凡、邱馨慧、王寧詮釋Roger Vivier Beau Vivier牛皮手提包11萬元、Tres Vivier漆亮皮淡金釦高跟鞋29,600元。圖／Roger Vivier提供
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Roger Vivier Tres Vivier 弧形水晶釦光面緞鏈帶包，售價60,200元。圖／Roger Vivier提供
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Roger Vivier Courbette 蝴蝶結光面緞跟鞋，售價37,000元。圖／Roger Vivier提供
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Roger Vivier Viv Run凡爾賽鑽釦牛皮休閒鞋，售價42,600元...
Roger Vivier Viv Run凡爾賽鑽釦牛皮休閒鞋，售價42,600元。圖／Roger Vivier提供
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（左起）傅雅凡、邱馨慧、王寧詮釋Roger Vivier Beau Vivier...
（左起）傅雅凡、邱馨慧、王寧詮釋Roger Vivier Beau Vivier牛皮手提包11萬元、Tres Vivier漆亮皮淡金釦高跟鞋29,600元。圖／Roger Vivier提供
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Roger Vivier Bucket 麂皮金屬鏈帶包，售價44,600元。圖／...
Roger Vivier Bucket 麂皮金屬鏈帶包，售價44,600元。圖／Roger Vivier提供
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