新娘子邱馨慧穿Roger Vivier經典方釦鞋 「想拍照跟老公說，我要這一雙」

2019-06-25 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



笑說自己結完婚馬上出來賺錢的模特兒邱馨慧，在Roger Vivier秋季新品發表演繹女明星的角色「只要坐著看電影就有錢賺」，也讓她有圓夢之感，「畢竟也曾經想成為電影裡的女主角，今天藉此演繹經典款Tres Vivier漆亮皮淡金釦鞋，想拍照跟老公說，我要這一雙。」

Roger Vivier秋冬季的場景布置，是以經典電影《青樓怨婦》為靈感，藉由對現實生活不安、不耐的女明星形象，打造跳脫常軌的白日夢Daydream Vivier系列，邱馨慧以性感皮革服裝搭襯，直陳造型就是新婚之後馬上變怨婦；對於新加坡人疼老婆的坊間傳言，她促狹表示「可以再多疼一點」，而先生在她的耳濡目染下也變身時尚咖，現在買得比她還浮誇。創意總監Gherardo Felloni藉由Daydream Vivier系列帶領現代女性踏上冒險之旅，每個夢境中都蘊藏繽紛靈感及無盡可能，呈現女性心中的奇幻世界。

例如Très Vivier系列的方釦漆亮皮革高跟鞋Belle Vivier，1967年就出現在電影《青樓怨婦》中，凱瑟琳丹妮芙身著風衣搭配，也是Roger Vivier經典代表作，秋冬新款有2.5、4.5以及8.5公分三種鞋跟高度可選擇，方跟設計搭配拋光金屬、或是閃亮水晶的大型方釦，向首款方釦高跟鞋致敬。Très Vivier包款則在本季推出全新後背包以及包身較為方正的迷你尺寸，材質為柔軟羊皮或奢華絲絨材質的縐褶壓紋處理。