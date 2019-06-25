暑假到百貨嗑美食 到統一時代找「台南味」
台南是公認的文化美食之都，搶攻暑假商機，台北統一時代百貨特別與台南市政府合作推出「台南美食展」，在人潮最多的捷運連通口B2展出23家台南特色小吃、人氣名產、伴手禮等，即日起至7月4日推出。另外，新光三越信義A8則舉辦一年一度「有好市集」，現場集結各式好吃又好拍的人氣話題美食，本周壓軸「正面奶酥」 一推出即造成排隊風潮。
今年台北統一時代百貨二度推出台南美食展，展出店家也更多，從台南代表美食擔仔麵、碗稞、肉粽、滷味，古早味冰品、伴手禮都有。
像是台南名店度小月、西井村蜂蜜滷味、麻豆助碗稞、楊哥楊嫂肉粽、所長茶葉蛋等台南招牌小吃都到了。夏天吃點冰涼的最消暑，台南展人氣名店有在地老店金華61鴉片綠豆蒜、大水缸食品坊的現煮桂花酸梅湯，以及古早味的芳苑冰棒。
另外，新光三越旗下自有品牌「好好集」，即日起至6月30日舉辦一年一度「有好市集」，本周壓軸推出特別自高雄北上、號稱奶酥界精品代表的「正面奶酥」，超厚奶酥醬，現點現烤的香甜氣息超誘人，本周現時快閃一推出即吸引大批消費者慕名而來。「背背客食」車輪餅，將異國美食與傳統小點車輪餅結合創作，還有每日隱藏版口味。現場還有消暑解熱的仙草、愛玉等各式飲品。
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