暑假到百貨嗑美食 到統一時代找「台南味」

2019-06-25 19:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台南是公認的文化美食之都，搶攻暑假商機，台北統一時代百貨特別與台南市政府合作推出「台南美食展」，在人潮最多的捷運連通口B2展出23家台南特色小吃、人氣名產、伴手禮等，即日起至7月4日推出。另外，新光三越信義A8則舉辦一年一度「有好市集」，現場集結各式好吃又好拍的人氣話題美食，本周壓軸「正面奶酥」 一推出即造成排隊風潮。

今年台北統一時代百貨二度推出台南美食展，展出店家也更多，從台南代表美食擔仔麵、碗稞、肉粽、滷味，古早味冰品、伴手禮都有。

像是台南名店度小月、西井村蜂蜜滷味、麻豆助碗稞、楊哥楊嫂肉粽、所長茶葉蛋等台南招牌小吃都到了。夏天吃點冰涼的最消暑，台南展人氣名店有在地老店金華61鴉片綠豆蒜、大水缸食品坊的現煮桂花酸梅湯，以及古早味的芳苑冰棒。