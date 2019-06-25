東北亞旅遊必備！「JCB」信用卡祭超高3%回饋

2019-06-25 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



第五屆「JCB夏日遊樂祭」正式登場，JCB國際組織為回饋消費者，攜手台灣22間發卡機構，擴大規模結合日本國際機場與韓國實體特約商店等，推出海外刷卡「3%起」超高回饋，旅客花愈多省愈多。

JCB回饋消費者，全新「衝日韓刷很大」活動開跑，7月1日至9月30日，凡使用JCB卡於日本、韓國刷卡消費，享刷卡回饋3%起。適用商店涵蓋家電、藥妝及連鎖百貨品牌等，此次加碼新增如驚安殿堂‧唐吉訶德、GAP、高島屋百貨與OTS RENT-A-CAR等通路，更首度集結自北海道、關東、關西到沖繩等國際機場，提供多元通路供消費者選擇。

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