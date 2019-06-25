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小米首款彈出式自拍鏡頭手機！「小米9T」7月1日開賣萬元有找

2019-06-25 17:10聯合報 記者陳立儀╱即時報導

小米9T是小米第一款採用彈出式自拍鏡頭的全面屏手機。圖／小米提供
小米9T是小米第一款採用彈出式自拍鏡頭的全面屏手機。圖／小米提供
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小米台灣今天（6月25日）舉辦2019小米港台夏季新品發布會，除了發表小米手環4，年度旗艦手機小米9系列全新成員「小米9T」也同步亮相，除了4,800萬畫素後置超廣角AI三鏡頭之外，還配備2,000萬畫素彈出式自拍鏡頭，這也是小米旗下第一款採用彈出式自拍鏡頭的全面屏手機。

小米9T配備6.39吋AMOLED極界全面屏，在彈出式自拍鏡頭的加持下，螢幕占比高達91.9%，支援第二代陽光屏、低亮度色彩灰階優化及256階護眼模式，同時搭載第7代螢幕指紋辨識解鎖技術；機身以3D四曲面玻璃收弧機身設計搭配極窄邊框，背面以奈米全息紋理工藝技術，打造6億條光柵的絢麗紋理，隨著光源折射展現有如火焰般的絕美紋路，共有火焰紅、冰川藍、碳纖黑等3色。

搭載超廣角AI三鏡頭的小米9T，採用4,800萬畫素主鏡頭、800萬畫素長焦鏡頭、1,300萬畫素超廣角鏡頭，124.8°超廣角攝影透過AI畸變校正，可避免超廣角模式下的照片及人臉變形；前置鏡頭為2,000萬畫素彈出式美顏相機，0.8秒極速彈出，具備全景自拍模式，透過左右旋轉拍攝即可完成一張120°超廣角全景照。為了提供更周全的防護，小米9T的彈出式自拍鏡頭表面覆蓋藍寶石材質蓋板，並具有物理彈簧及霍爾感應雙重跌落保護，在加速感應器、陀螺儀感應手機跌落時，自拍鏡頭會自動收回。

小米9T配備4,000mAh大電量，支援18W有線快充，搭配MIUI系統的AI智慧省電優化可有效管理應用和遊戲時的高度耗電，並具有智慧調節螢幕背光、深夜自動睡眠模式等，台灣、香港上市版本為6GB RAM／128GB記憶體，單機價9,999元，7月1日起在小米商城mi.com、小米實體門市與、PChome24h購物小米旗艦店上市，電信通路由遠傳電信同步獨家開賣。

小米9T的電信通路由遠傳電信獨家開賣，搭配4.5G超極速方案月付999元、手機專...
小米9T的電信通路由遠傳電信獨家開賣，搭配4.5G超極速方案月付999元、手機專案價1,490元。圖／遠傳電信提供
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小米9T－冰川藍，單機價9,999元。圖／小米提供
小米9T－冰川藍，單機價9,999元。圖／小米提供
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小米9T，單機價9,999元，共有火焰紅、冰川藍、碳纖黑等3色。圖／小米提供
小米9T，單機價9,999元，共有火焰紅、冰川藍、碳纖黑等3色。圖／小米提供
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小米9T－火焰紅，單機價9,999元。圖／小米提供
小米9T－火焰紅，單機價9,999元。圖／小米提供
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