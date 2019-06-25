親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
登革熱疫情發燒
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

「626史迪奇日」 史迪奇藍芽喇叭三款人氣3C周邊加購價就可擁有

2019-06-25 16:53聯合報 記者江佩君╱即時報導

迪士尼最可愛的外星生物電影「星際寶貝」，劇中主角「史迪奇」是由邪惡科學家做出的非法基因實驗實驗生物─編號626，而每年的6月26日又被稱為「國際史迪奇日」。在「史迪奇日」前一天，台北新光影城與Miravivi在新光三越台北信義新天地A11一樓合作推出「史迪奇夏日期間限定快閃店」今日開幕，帶來一系列史迪奇夏日藍色系周邊小物，讓粉絲蒐集史迪奇最新周邊商品。

「史迪奇夏日期間限定快閃店」今日起至7月21日在新光三越A11推出為期27天快閃店，呼應史迪奇快閃店「夏日」主題，快閃店特別打造夏威夷風，現場史迪奇拍照區以及周邊商品都換上夏威夷風與海洋風新裝。從3C周邊、辦公室系列、文具系列、生活實用小物、客製化手機包膜等，都推出許多首賣商品。

首賣新品包括史迪奇主題手機殼、手機包膜、手機氣囊支架、拼圖、滑鼠墊、化妝包、文件夾、造型磁鐵等。3C熱銷商品則為史迪奇自拍補光燈、藍芽喇叭、小夜燈、造型指環立架行動電源。

慶祝6月26日「史迪奇日」，史迪奇造型輕巧藍芽喇叭市價1,980元，6/26～7/2加購價626元就可擁有；史迪奇造型LED補光燈、小夜燈市價990元，7/3～7/9享加購價299元。

「史迪奇夏日期間限定快閃店」6月25日起至7月21日在新光三越A11推出為期27...
「史迪奇夏日期間限定快閃店」6月25日起至7月21日在新光三越A11推出為期27天快閃店。圖／邁思娛樂提供
分享
「史迪奇夏日期間限定快閃店」，設置拍照區讓粉絲拍過癮。記者江佩君／攝影
「史迪奇夏日期間限定快閃店」，設置拍照區讓粉絲拍過癮。記者江佩君／攝影
分享
現場推出客製化手機包膜服務。圖／邁思娛樂提供
現場推出客製化手機包膜服務。圖／邁思娛樂提供
分享
「史迪奇夏日期間限定快閃店」，推出一系列夏日風主題周邊。圖／邁思娛樂提供
「史迪奇夏日期間限定快閃店」，推出一系列夏日風主題周邊。圖／邁思娛樂提供
分享
史迪奇主題手機氣囊支架，150元。記者江佩君／攝影
史迪奇主題手機氣囊支架，150元。記者江佩君／攝影
分享
史迪奇手機殼可客製化英文名字。記者江佩君／攝影
史迪奇手機殼可客製化英文名字。記者江佩君／攝影
分享
史迪奇手機殼，490元。圖／邁思娛樂提供
史迪奇手機殼，490元。圖／邁思娛樂提供
分享
史迪奇造型輕巧藍芽喇叭市價1,980元，6/26～7/2加購價626元。記者江佩...
史迪奇造型輕巧藍芽喇叭市價1,980元，6/26～7/2加購價626元。記者江佩君／攝影
分享

快閃夏威夷3C
上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

東北亞旅遊必備！「JCB」信用卡祭超高3%回饋

2019-06-25 17:42

集結50大開架品牌 忠孝SOGO首度推出「開架美妝博覽會」全面1折起

2019-06-25 17:25

【金庸武俠–華山論劍】特展開幕

2019-06-25 16:50

開幕送套餐、滷豬手！64年「黃亞細肉骨茶」插旗新竹巨城

2019-06-25 15:45

夏日出遊好享受～住誠品行旅 送你吃芒果冰、做DIY文創小物！

2019-06-25 14:46

吃拉麵送炸雞、免費加麵！第2間「一風堂EXPRESS」進駐新竹巨城

2019-06-25 14:45

讓太陽幫你省電 照明、戶外、車用 產品詢問度大增

2019-06-25 14:36

洗碗不動手 懶人神器在這

2019-06-25 14:34

二歲男童染腸病毒 全台以71型為大宗

2019-06-25 14:12

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

芒芒樹海玉見你周六開幕 買芒果前先看安心標章

2019-06-25 12:28

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

史上最大！40米的KAWS巨型公仔展 7月登陸日本富士山

2019-06-25 11:55

學芭蕾之外，還學到堅持不懈的心—水影舞集譚惠貞談藝術教育

2019-06-25 11:31

攜手國家地理雜誌揭露環保危機 Prada推可再生尼龍包限定新品

2019-06-25 08:52

巴黎男裝周／夏日愛馬仕 自信寫意的繽紛淡彩度假風

2019-06-24 23:56

新北人就愛吃到飽？遠百板橋中山店引進3大餐飲生力軍

2019-06-24 18:46

影／盛世公主台灣季 免費主餐廳也吃得到米其林

2019-06-24 18:14

六福村斥資千萬辦活動 拚暑假人潮全日門票65折起

2019-06-24 18:12

百貨龍頭推開架美妝博覽會 50大名牌1折起

2019-06-24 17:35

巴黎男裝周／金材昱dunhill「館長Style」帥到粉絲無法fu吸

2019-06-24 17:14

酷航限時4日促銷 澳洲4大城來回含稅9千有找、曼谷大板單程2千有找

2019-06-24 17:13

新光三越攜手近千專櫃力挺減塑！「不塑之客」響應活動享優惠

2019-06-24 17:13

星馬菜「Mamak檔」北車店6/28海南雞腿飯第2份99元 「甘榜」7/1開幕優惠買一送一

2019-06-24 15:32

從現代到傳統 跨年齡都能玩的2019華山親子表藝節

2019-06-24 15:09

沙士也有啤酒味！大人系飲品「黑松沙士」 擁抱今夏最潮喝法

2019-06-24 15:07

劍湖山今夏推出999元單人季票 10月13日前無限暢玩

2019-06-24 14:56

底妝升級 也要抗紫外線

2019-06-24 14:16

肌膚防曬懶不得 保濕兼抗空汙

2019-06-24 14:15

粉絲「立馬下單2瓶香水」 VERSACE官宣最新大使楊冪 帶貨王吸力超強

2019-06-24 13:49

國際大廠紛搶進台灣肉毒桿菌市場 專家建議國內應自製

2019-06-24 12:53

台南在地無患子清潔產品 搶進美加連鎖超市亞馬遜

2019-06-24 12:53

再見了！粉嫩公主系彩妝JILL STUART　全台撤櫃只到8月底，要搶要快

2019-06-24 12:10

夏日限定！麥當勞推「森永牛奶糖冰炫風」

2019-06-24 10:30

年銷2,600萬個 這四天「豬肉滿福堡加蛋」買一送一

2019-06-24 10:30

風景、名畫變肥皂！到釜山「手工皂工坊」製作專屬紀念品

2019-06-24 07:31

優質系／台中囝仔 草根味轉換成Fine Dining

2019-06-23 23:58

時尚接班潮 用年輕視角演繹經典

2019-06-23 23:53
看更多

熱門文章

多項重大民生改革7月上路！ 酒駕連坐罰、餐飲內用不供吸管

2019-06-25 10:03

法國帥哥到台灣開太空公司 分析台灣人最大問題是這些

2019-06-24 18:15

沒獎金沒通報？彰化縣連續3天無秋行軍蟲通報新例

2019-06-24 21:47

2019下半年哪個生肖的人能賺大錢？專家告訴你

2019-06-25 12:29

跨境電商發票中獎怎麼領？ 兩種方式報你知

2019-06-25 10:30

內用限塑吸管7月1日上路 預計每年少1億支

2019-06-25 09:38

運動前喝咖啡增爆發力 卻也讓身體陷入這危機

2019-06-25 07:20

首次！湖山水庫水滿了 自然溢流吸引遊客欣賞

2019-06-25 13:23

熱浪挑戰將至 彭啟明：預估周末梅雨將結束、夏季開始

2019-06-25 07:45

【重磅快評】空服員一罷工 豬、蟲、蚊子都被下檔了？

2019-06-25 10:48

《愛說謊》成關鍵字 出版社小編發文打書被稱「撿到槍」

2019-06-25 10:59

震撼！北捷FreeWIFI暫停服務 廠商：忍痛退場

2019-06-25 17:24

每日星座運勢／處女工作建議易採納 說到不如做到

2019-06-25 00:00

【子女心情】山姆／後事先辦

2019-06-25 06:00

雙北、桃竹提防大雷雨 16縣市豪大雨特報

2019-06-25 16:08

感情最可怕殺手是「信任感」 4招讓彼此更信任，先從不跟姐妹淘抱怨開始！

2019-06-24 22:46

新北人就愛吃到飽？遠百板橋中山店引進3大餐飲生力軍

2019-06-24 18:46

【我見我思】優果媽／當他穿上粉紅色

2019-06-25 06:00

夏天到了瘦不下來怎麼辦？5種壞習慣 讓你持續胖下去

2019-06-24 18:57

影／有蟲慎入！秋行軍蟲爭領域互咬

2019-06-25 12:32

【賞文迴響】TSAI,WAN-FANG／我們的家

2019-06-25 06:00

暖濕空氣進台灣 吳德榮：氣溫逐日升 大氣仍不穩

2019-06-25 07:33

你知道吃磷蝦油是和鯨魚搶食物嗎？全球大量灰鯨異常死亡

2019-06-25 09:27

如何睡出健康？ 趴睡側睡學問大

2019-06-24 23:41

老蔣為何怪台灣電話腐敗？侍從揭兩次消失會面

2019-06-25 15:57

新增30款壽司、2間門市！「壽司郎」外帶服務升級了

2019-06-25 13:26

掃墓後4小時超級細菌發作險沒命 新敷料鬼門關前救回

2019-06-25 14:30

封閉6年整修 太魯閣九曲洞重開

2019-06-25 00:10

周四起高溫再飆 局部地區可能到36度

2019-06-25 08:49

老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33

超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27

誰說打開電視都好無聊！三大超優質節目網驚「後悔沒早點知道」

2019-06-25 13:54

耳黴症反覆發作 醫：須紥實點藥至少5周

2019-06-25 12:43

防治登革熱 韓國瑜：7月起請化學兵進駐

2019-06-24 19:19

吃什麼都得拍照被「公審」 這位醫師1年減重41公斤

2019-06-25 14:18

故宮南院變成天宮？層狀雲雲海翻騰空拍攝影家驚呼

2019-06-25 14:24

退燒的塞劑要放哪裡？媽媽質疑護士塞在女嬰的這部位

2019-06-25 12:00

7月起寄商品類快捷到美國 未上網電子報關恐遭退件

2019-06-25 10:05

汐止秀山路斷、基隆老樹倒 逾150戶一度受困

2019-06-24 23:54

青少年網路成癮研究 提升「四感」有助脫癮

2019-06-24 18:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top