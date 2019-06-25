「626史迪奇日」 史迪奇藍芽喇叭三款人氣3C周邊加購價就可擁有
迪士尼最可愛的外星生物電影「星際寶貝」，劇中主角「史迪奇」是由邪惡科學家做出的非法基因實驗實驗生物─編號626，而每年的6月26日又被稱為「國際史迪奇日」。在「史迪奇日」前一天，台北新光影城與Miravivi在新光三越台北信義新天地A11一樓合作推出「史迪奇夏日期間限定快閃店」今日開幕，帶來一系列史迪奇夏日藍色系周邊小物，讓粉絲蒐集史迪奇最新周邊商品。
「史迪奇夏日期間限定快閃店」今日起至7月21日在新光三越A11推出為期27天快閃店，呼應史迪奇快閃店「夏日」主題，快閃店特別打造夏威夷風，現場史迪奇拍照區以及周邊商品都換上夏威夷風與海洋風新裝。從3C周邊、辦公室系列、文具系列、生活實用小物、客製化手機包膜等，都推出許多首賣商品。
首賣新品包括史迪奇主題手機殼、手機包膜、手機氣囊支架、拼圖、滑鼠墊、化妝包、文件夾、造型磁鐵等。3C熱銷商品則為史迪奇自拍補光燈、藍芽喇叭、小夜燈、造型指環立架行動電源。
慶祝6月26日「史迪奇日」，史迪奇造型輕巧藍芽喇叭市價1,980元，6/26～7/2加購價626元就可擁有；史迪奇造型LED補光燈、小夜燈市價990元，7/3～7/9享加購價299元。
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