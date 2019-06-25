彩色螢幕「小米手環4」來了！台灣7月9日開賣 售價依舊超佛心

2019-06-25 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



小米手環4標準配備石墨黑腕帶，另有熱力橙、深空藍、酒紅等3色腕帶可選購，售價皆為95元。記者陳立儀／攝影 分享 facebook 彩色螢幕的小米手環4來了！小米台灣今天（6月25日）舉辦2019小米港台夏季新品發布會，宣布小米手環4將於7月9日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome24h購物小米旗艦店、全國電子開賣，雖然軟硬體全面升級，但865元的售價依舊維持與小米手環3相同，手環腕帶也能與小米手環3共用。

根據國際市調機構IDC公布數據，今年年第一季小米奪下全球腕帶型智慧穿戴裝置出貨量第一，自從小米手環系列進軍台灣以來，截至今年5月底已累計銷量突破200萬支。

進化為全彩顯示的小米手環4採用0.95吋AMOLED彩色螢幕，螢幕升級為2.5D耐刮玻璃面板，解析度較上一代提升2倍，達到240 X 120解析度，可視區域增加39.9％，最高亮度達到400nit，最多顯示中文也增加到45個字元；腕帶共有石墨黑、熱力橙、深空藍、酒紅等4款配色，採用親膚彈性材質製作，搭配螢幕提供超過40款彩色主題，讓智慧手環更具個性化，並擁有約20天的電池續航力。

小米手環4配備三軸加速度感應器與三軸陀螺儀，能辨識更複雜的運動軌跡，支援戶外跑、室內跑、鍛煉、游泳、戶外騎車、健走等6種運動模式，在運動過程中可即時查閱運動資訊，其中游泳模式專業度更加提升，除了延續上代5ATM防水等級，可達50公尺防水，還能智慧辨識自由式、蛙式、仰式、蝶式、混合式等5種泳姿，透過6軸感應器即時追蹤配速、SWOLF（游泳效率指標）、距離、圈數、划水次數等12項專業游泳資料。

此外，小米手環4更新增全新的音樂控制功能，運動中僅需抬腕即可調整音樂播放或跳下一首，免去運動中拿取手機的不便，其他功能還包括計步、睡眠監測、訊息通知、天氣顯示、鬧鐘提醒等，只要抬起手腕就能預覽未來5天天氣。