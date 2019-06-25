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夏日出遊好享受～住誠品行旅 送你吃芒果冰、做DIY文創小物！

2019-06-25 14:46聯合報 記者顏甫珉╱即時報導

夏日就要出去玩，還要感受人文風情，順便吃冰消暑，位於松山文創園區中的誠品行旅，即日起至12月29日，推出「FUN夏淘心涼住房提案」，只要訂房預約，馬上就送DIY課程，還有當紅品牌ICE MONSTER的折價券，吃冰消暑囉！

住誠品行旅，當然也要感受誠品生活松菸店的文化創意，人文旅館與手作DIY品牌「Hubox哈盒子」合作，只要在優惠期間訂購指定住房行程，就贈送「哈盒子手作造型鑰匙圈雙人體驗課程」，同行兩人可以藉由職人帶路，運用皮革製作出隨身小物，成為最美麗且有記憶點的紀念品，可以選擇星星／汽車／簡約直式鑰匙圈（三擇一），或植鞣牛皮小象／小牛鑰匙圈（二擇一）。

做完DIY，當然也要消暑一下，誠品行旅與全台最知名的創意冰品ICE MONSTER合作，提供200元折價券，可以享受芒果冰，或其他冰品、珍珠奶茶冰等，徹底感受台灣風格。

誠品行旅「FUN夏淘心涼住房提案」即日起開放預訂，專案價台幣7,850元起，專案內容包含入住雅緻客房兩天一夜、The Chapter Café晨光早餐兩客、哈盒子手作造型鑰匙圈雙人體驗課程及ICE MONSTER 200元優惠折價券乙張，訂房專線：+886-2-6626-2828，線上訂房：http://www.eslitehotel.com/

ICE MONSTER新鮮芒果綿花甜，超好吃。圖／誠品行旅提供
ICE MONSTER新鮮芒果綿花甜，超好吃。圖／誠品行旅提供
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誠品行旅的雅緻客房。圖／誠品行旅提供
誠品行旅的雅緻客房。圖／誠品行旅提供
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ICE MONSTER冰棒，吃起來超消暑。圖／誠品行旅提供
ICE MONSTER冰棒，吃起來超消暑。圖／誠品行旅提供
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誠品行旅邀請住客，體驗Hubox哈盒子手作造型鑰匙圈。圖／誠品行旅提供
誠品行旅邀請住客，體驗Hubox哈盒子手作造型鑰匙圈。圖／誠品行旅提供
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誠品訂房DIY
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