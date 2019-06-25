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二歲男童染腸病毒 全台以71型為大宗

2019-06-25 14:12聯合報 記者簡浩正╱即時報導

腸病毒已在流行期，小心家中小朋友感染。衛福部疾病管制署今公布新增1例腸病毒71型併發重症病例，為北部1名2歲男童；截至目前全台已累計13例腸病毒併發重症病例，其中腸病毒71型就佔了七例，呼籲家長若發現幼童有腸病毒病徵前兆，應儘速送醫降低重症發生機會。

據疾管署監測資料顯示，上周6月16日至22日間，國內腸病毒門急診就診共計1萬4825人次，較前一周上升14.2%；今年累計的13例腸病毒併發重症病例中，以感染腸病毒71型七例為多，其他分別為腸病毒D68型二例、克沙奇A9型、A10型、B5型、伊科病毒11型各一例。

疾管署副署長莊人祥表示，該男童於5月中旬起陸續出現發燒、疱疹性咽峽炎、嗜睡、手足麻痺等症狀而入院，經檢驗後確認為腸病毒71型感染併發重症；經調查同住家人曾有腸病毒症狀，研判可能因接觸感染源而發病，不過男童治療後狀況穩定，目前已出院。

莊人祥說，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的預防，如家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必就醫院檢查並接受治療；此外，中國、香港、韓國及日本等鄰近國家，目前正處腸病毒高峰或流行期，民眾旅遊時須做好手部清潔。

疾管署副署長莊人祥表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的...
疾管署副署長莊人祥表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，正確勤洗手是最有效的預防，如家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、手腳無力、持續嘔吐、心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，務必就醫接受治療。記者簡浩正／攝影
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