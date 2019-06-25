二歲男童染腸病毒 全台以71型為大宗

2019-06-25 14:12 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



腸病毒已在流行期，小心家中小朋友感染。衛福部疾病管制署今公布新增1例腸病毒71型併發重症病例，為北部1名2歲男童；截至目前全台已累計13例腸病毒併發重症病例，其中腸病毒71型就佔了七例，呼籲家長若發現幼童有腸病毒病徵前兆，應儘速送醫降低重症發生機會。

據疾管署監測資料顯示，上周6月16日至22日間，國內腸病毒門急診就診共計1萬4825人次，較前一周上升14.2%；今年累計的13例腸病毒併發重症病例中，以感染腸病毒71型七例為多，其他分別為腸病毒D68型二例、克沙奇A9型、A10型、B5型、伊科病毒11型各一例。

疾管署副署長莊人祥表示，該男童於5月中旬起陸續出現發燒、疱疹性咽峽炎、嗜睡、手足麻痺等症狀而入院，經檢驗後確認為腸病毒71型感染併發重症；經調查同住家人曾有腸病毒症狀，研判可能因接觸感染源而發病，不過男童治療後狀況穩定，目前已出院。