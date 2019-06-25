老字號平價服飾拚轉型！bossini開出首家量販outlet店

2019-06-25 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



平價服飾市場競爭激烈，近期有不少國際品牌相繼撤台，但也有老牌平價服飾積極轉型，透過門市改裝、營銷策略改變等方式，企圖從不景氣中殺出重圍。

平價快時尚這兩年成長速度放緩，台灣市場也不例外，部分品牌在選品及價格優勢不如競爭對手情況下，甚至黯然退出市場，像是美國快時尚Forever21、來自韓國的SPAO、MIXXO等都是。

目前在台灣，日系平價時尚如UNIQLO、GU等依舊是國人心頭好，持續積極拓點，其他歐洲品牌如ZARA、H&M等，則是放緩展店計畫，以穩健既有店業績為優先。

而相較這些品牌，進駐台灣較久的香港老牌平價服飾，則是新增outlet銷售通路，像是GIORDANO除有進駐一些暢貨通路，在官網上也設有outlet專區，商品常殺破3折以下。

此外，來台已經27年的bossini，目前在台共有63家門市，日前也宣布即將攜手量販通路，進駐台北內湖大潤發1館，開出近120坪的首間outlet 店鋪，主打過季商品最低可達售價的3折。

根據業者表示，bossini 大潤發1館outlet門市預計6月27日試營運，6月28日正式開幕，開幕連兩個周末下午2點前，推出每日超值一物，像是周五主打風衣外套只要299元、周六推出羽絨外套699元等。