芒芒樹海玉見你周六開幕 買芒果前先看安心標章

2019-06-25 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俞安 ╱即時報導



台南2019國際芒果節「芒芒樹海玉見你」將在6月29日，於玉井噍吧哖紀念園區盛大展開。當天會有一系列芒果主題系列活動，特別是「長官冰店」，邀請各界長官親手製作芒果剉冰，早到的民眾還有機會吃到芒果冰棒。另外也有採果樂活動，可讓民眾走訪星光果園，體驗農村採摘芒果，深度體驗玉井在地特色及樂趣。

玉井區公所代理區長林坤益指出，玉井身為芒果故鄉，產量有15000公噸，種植品種有土芒果、愛文、金煌、凱特、玉文等，民眾若是來到玉井，除了可以品嘗芒果冰外，也能帶些芒果青、芒果乾等相關製品回去當伴手禮。

台南市農業局長李朝塘提到，今年芒果共外銷3088公噸，比去年的1650公噸高出87%，雖然產量較去年增加，但在農民團體及農會努力下，價格與銷量仍舊穩定。李朝塘表示，今年芒果季在全台711超商門市及全聯，都能買到愛文芒果拼盤，也能夠透過中華郵政，上網購買在地優質芒果。