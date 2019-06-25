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台大公館商圈「破大洞」 專家預言：繁華落幕回歸原始

芒芒樹海玉見你周六開幕 買芒果前先看安心標章

2019-06-25 12:28聯合報 記者陳俞安╱即時報導

台南2019國際芒果節「芒芒樹海玉見你」將在6月29日，於玉井噍吧哖紀念園區盛大展開。當天會有一系列芒果主題系列活動，特別是「長官冰店」，邀請各界長官親手製作芒果剉冰，早到的民眾還有機會吃到芒果冰棒。另外也有採果樂活動，可讓民眾走訪星光果園，體驗農村採摘芒果，深度體驗玉井在地特色及樂趣。

玉井區公所代理區長林坤益指出，玉井身為芒果故鄉，產量有15000公噸，種植品種有土芒果、愛文、金煌、凱特、玉文等，民眾若是來到玉井，除了可以品嘗芒果冰外，也能帶些芒果青、芒果乾等相關製品回去當伴手禮。

台南市農業局長李朝塘提到，今年芒果共外銷3088公噸，比去年的1650公噸高出87%，雖然產量較去年增加，但在農民團體及農會努力下，價格與銷量仍舊穩定。李朝塘表示，今年芒果季在全台711超商門市及全聯，都能買到愛文芒果拼盤，也能夠透過中華郵政，上網購買在地優質芒果。

日前有民眾控訴，青果市場內有攤商欺騙消費者，以劣質芒果混充為高級芒果賣受，造成消費糾紛。台南農產運銷公司總經理林士傑說明，市府相當重視此事，已追溯攤商進行賠償事宜，並取消其安心標章申請資格，並提醒消費者，購買前先認明安心標章之芒果，才能夠吃得開心又安心。台南市農會總幹事吳正仁說到，未來會持續呼籲農民自律，做好產品分級包裝，且一分錢一分貨，若是價格太過懸殊，也應先留意後再購買。

農會呼籲，購買有安心標章的芒果才能吃得安心又開心。記者陳俞安／攝影
農會呼籲，購買有安心標章的芒果才能吃得安心又開心。記者陳俞安／攝影
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農業局長李朝塘親手製作芒果冰，宣傳本周六的芒果節活動。記者陳俞安／攝影
農業局長李朝塘親手製作芒果冰，宣傳本周六的芒果節活動。記者陳俞安／攝影
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芒果農民中華郵政
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