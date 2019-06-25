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超商首見！全家推韓國街頭小吃「魚板OPPA」　首波只有7家門市吃得到

2019-06-25 12:27聯合報 記者陳立儀╱即時報導

去過韓國旅遊或看過韓劇的人都知道，魚板小販是不可不嘗的街頭小吃之一，串成一串串的片狀魚板、灑點醬油就是最道地的首爾吃法。全家便利商店開創超商首例，將韓國魚板文化帶進門市，推出正宗韓國街頭小吃品牌「魚板OPPA」，邀韓國歷史悠久、有魚板界精品之稱的「三進愛陌客（SAMJIN AMOOK）」助陣，讓哈韓族品嘗原汁原味的韓式街頭小吃，目前率先於全家便利商店新店慶民店、林慶店、重慶店、瑞光店、內科店、台鑫店、平溪十分店等7間門市開賣，接下來會擴大導入到至少百店以上，以上班族、年輕族群商圈為主。

根據觀光局統計，韓國為台灣民眾最愛旅行的國家前5名，韓食更是年輕族群品嘗異國美食的首選之一。全家便利商店看好韓食商機推出「魚板OPPA」，首波主打明洞魚板、包心年糕魚板、海鮮魚板、魷魚魚板片、香菇魚板、綜合蔬菜魚板、青陽辣椒魚板等7款，魚板、湯頭皆從韓國進口，每一項魚漿比例都超過60%，入口鮮美有嚼勁，其中像明洞魚板、包心年糕魚板、青陽辣椒魚板等皆是深入韓國生活的經典國民小吃，青陽辣椒魚板將韓國知名的青陽辣椒切碎後加入魚板，以獨有辣香引出魚板鮮味，包心年糕魚板則為釜山代表性小吃，將韓國年糕與魚板合而為一，可同時享受彈牙年糕與魚板嚼勁。

為了完整重現韓國街頭小吃特色，全家便利商店在容器上也下足功夫，杯蓋採用一分為二的特殊設計，一側鏤空可讓魚板竹串穿過，另外一側則可倒入醬油，讓消費者邊沾邊吃，試賣不到一周已帶動販售店舖關東煮業績翻倍成長。

全家便利商店「魚板OPPA」系列每串均一價29元，即日起至7月30日推出全品項3入優惠價79元。

全家便利商店推出正宗韓國街頭小吃品牌「魚板OPPA」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店推出正宗韓國街頭小吃品牌「魚板OPPA」。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店推出正宗韓國街頭小吃品牌「魚板OPPA」，首波共推出7款魚板商品，並...
全家便利商店推出正宗韓國街頭小吃品牌「魚板OPPA」，首波共推出7款魚板商品，並選定7間門市率先開賣。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「魚板OPPA」首波推出明洞魚板、包心年糕魚板、海鮮魚板、魷魚魚板片...
全家便利商店「魚板OPPA」首波推出明洞魚板、包心年糕魚板、海鮮魚板、魷魚魚板片、香菇魚板、綜合蔬菜魚板、青陽辣椒魚板等，每一項魚漿比例都超過60%。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「魚板OPPA」系列的魚板、湯頭皆從韓國進口。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「魚板OPPA」系列的魚板、湯頭皆從韓國進口。圖／全家便利商店提供
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韓國街頭經典的魚板小吃，到全家便利商店就能享受，每串均一價29元，即日起至7月3...
韓國街頭經典的魚板小吃，到全家便利商店就能享受，每串均一價29元，即日起至7月30日全品項3入優惠價79元。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「魚板OPPA」首波推出明洞魚板、包心年糕魚板、海鮮魚板、魷魚魚板片...
全家便利商店「魚板OPPA」首波推出明洞魚板、包心年糕魚板、海鮮魚板、魷魚魚板片、香菇魚板、綜合蔬菜魚板、青陽辣椒魚板等，每一項魚漿比例都超過60%。圖／全家便利商店提供
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全家便利商店「魚板OPPA」杯蓋採用一分為二的特殊設計，一側鏤空可讓魚板竹串穿過...
全家便利商店「魚板OPPA」杯蓋採用一分為二的特殊設計，一側鏤空可讓魚板竹串穿過，另外一側則可倒入醬油，讓消費者邊沾邊吃。圖／全家便利商店提供
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韓國小吃便利商店
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