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學芭蕾之外，還學到堅持不懈的心—水影舞集譚惠貞談藝術教育

2019-06-25 11:31聯合新聞網 聯合數位文創

走進舞蹈教室，隨即看到5個女孩挺直著背，在老師的指導下隨著音樂，規律、有條不紊地做著芭蕾Plie訓練，問他們學芭蕾多久了？小小年紀卻大多已經持續了5、6年以上，甚至超過10年。

水影舞集藝術總監—譚惠貞從事藝術教育多年，她說她一直跟家長們講一個概念，來學舞的孩子，未來不一定要走專業舞者這條路，而是讓他們在學習的過程，同時培養對自我的要求與態度。其實練舞是一件很孤獨的事，你必須一個人面對身上的痠痛與心理的挫折，專心、耐心、野心，學著跟自己溝通對話，學舞，學的是一顆「堅持」的心。

走進劇場看演出，學著詮釋自我

「帶著孩子一起進劇場看表演，欣賞舞台、燈光、情境等等，更能讓他們學到，如何詮釋自我。」譚惠貞總監說到。舞蹈是一種流動的雕塑，而風格必須由自我創造，除了在教室練習基本功，她非常推薦家長帶著孩子一起進劇場看專業的舞蹈演出，欣賞舞者如何在情境與舞台的渲染下展現魅力，屆時，當孩子自己踏上舞台時，更懂得如何用舞蹈跳出專屬於自己的風格。

上課的空檔，我們問學生為什麼會來學芭蕾？他們說學芭蕾很辛苦，有時候真的練到很累、很想哭，但因為真的很喜歡跳舞，所以之後也打算繼續跳下去。隨後，大家一起笑了，有一件值得持之以恆的愛好，果然是一件幸福的事。

今年8月即將攜手聖彼得堡芭蕾舞團登台的伊蓮娜．歌勒妮高娃，身為舞團首席女伶，每日的暖身、練習仍毫無懈怠。伊蓮娜說，她都會嘗試注入新的想法和情感詮釋，即便已經演出黑、白天鵝數百次了，讓每場演出維持新鮮感並令人驚豔仍是最大的挑戰。舞蹈的路上沒有盡頭，但只要持續堅持，終究能在最適合自己的路上看到美好的風景。

水影舞集的學生，圖/聯合數位文創提供
水影舞集的學生，圖/聯合數位文創提供
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【伊蓮娜．歌勒妮高娃與聖彼得堡芭蕾舞團】

※台北場

演出時間｜2019年8月1日~8月4日

演出地點｜臺北國家戲劇院

※台中場

演出時間｜2019年8月9日~8月11日

演出地點｜臺中國家歌劇院 大劇院

購票請上udn售票網

劇場舞團國家歌劇院
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