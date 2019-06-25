攜手國家地理雜誌揭露環保危機 Prada推可再生尼龍包限定新品
義大利時尚品牌Prada繼今年五月宣布集團將施行「零皮草」政策之後，又有嶄新企劃以行動支持環保議題！這次品牌以經典尼龍商品為主題，打造Re-Nylon可再生尼龍膠囊限定系列，並透過與國家地理雜誌（National Geographic）合作推出的五大洲主題影片，讓消費者更能了解我們所居住的地球到底遭受到了什麼樣的汙染。
Re-Nylon可再生尼龍膠囊限定系列，由Prada與紡織紗線生產商Aquafil合作使用海洋中的塑料，漁網和紡織廢料打造，共推出包含後背包、腰包、肩背包、行李提袋等男女包共6款設計，品牌標誌性的三角Logo也結合回收Logo的箭頭打造此系列獨一無二的識別特點，並以橘、紅、藍、綠、灰5色代表五大洲，售出部分所得將投入環境可持續性發展的相關項目企劃，目前官網已上市，台灣實體櫃點店暫時沒有販售。而隨著此系列的上市，Prada也預計在2021年全面施行「ECONYL」100％再生尼龍纖維政策，也就是說，品牌自1984年推出的尼龍包款系列屆時將全面使用可再生材質打造。
同時，Prada也攜手國家地理雜誌（National Geographic）合作推出名為「What We Carry」的影片企劃，透過走訪五大洲的鏡頭紀錄各種環境所遭遇的問題。首先曝光的第一集影片帶著大家到亞利桑那州裡美國首個地毯回收場所，可以從中發現在每年丟棄的160萬噸地毯中，只有1.6％可被回收利用。
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