攜手國家地理雜誌揭露環保危機 Prada推可再生尼龍包限定新品

2019-06-25 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



義大利時尚品牌Prada繼今年五月宣布集團將施行「零皮草」政策之後，又有嶄新企劃以行動支持環保議題！這次品牌以經典尼龍商品為主題，打造Re-Nylon可再生尼龍膠囊限定系列，並透過與國家地理雜誌（National Geographic）合作推出的五大洲主題影片，讓消費者更能了解我們所居住的地球到底遭受到了什麼樣的汙染。

Re-Nylon可再生尼龍膠囊限定系列，由Prada與紡織紗線生產商Aquafil合作使用海洋中的塑料，漁網和紡織廢料打造，共推出包含後背包、腰包、肩背包、行李提袋等男女包共6款設計，品牌標誌性的三角Logo也結合回收Logo的箭頭打造此系列獨一無二的識別特點，並以橘、紅、藍、綠、灰5色代表五大洲，售出部分所得將投入環境可持續性發展的相關項目企劃，目前官網已上市，台灣實體櫃點店暫時沒有販售。而隨著此系列的上市，Prada也預計在2021年全面施行「ECONYL」100％再生尼龍纖維政策，也就是說，品牌自1984年推出的尼龍包款系列屆時將全面使用可再生材質打造。