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巴黎男裝周／夏日愛馬仕 自信寫意的繽紛淡彩度假風

2019-06-24 23:56聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

在2020春夏男裝周的尾聲，愛馬仕（Hermès）像一陣輕盈的風吹過，留下淡彩色系的優雅輕盈，宛如漫步夏日草原上、或在歐洲庭園的午後散步，天空中漂浮著氣球的歡樂，浪漫、清爽的氛圍，給人舒適愉快的好心情，薄荷綠、泡泡糖粉紅、玉米黃……等別具新鮮感的色彩，

童趣塗鴉、抽象畫以及自然風景都成為印花的表現手法。圖／愛馬仕提供
童趣塗鴉、抽象畫以及自然風景都成為印花的表現手法。圖／愛馬仕提供
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更引人走進明亮的夏天，浸潤在屬於大自然的清新氣息中。

「自信果敢、輕盈隨興」，是愛馬仕男裝設計總監 Veronique Nichanian定調的品味，延續上次男裝發表的場地法國國家家具管理館（Le Mobilier National），在這座創建於1604年亨利四世時期的建築物中，收藏家具、紡織品、 青銅吊燈等超過13萬件物品，為重要公眾空間或總統官邸提供家具，其內涵卓越技藝、 藝術創作以及現代設計的活力，也吻合愛馬仕的精神，因此選址於此發表，呼應了2020春夏男裝在經典中煥發出新穎樣貌的主軸。

漫遊繽紛夏日，為男裝帶來有別以往的色彩，除了亞麻、卡其、菸草棕、鐵鏽紅、莓紫、水藍色等常見於愛馬仕的經典用色，新增加的色彩包括薄荷綠、青瓷綠、潟湖藍、泡泡糖粉紅、玉米黃等，則帶來全新的視覺張力與想像空間，像搭乘熱氣球俯瞰大地，拾墜色彩、線條、圖樣、幾何色塊打造出飽滿大器的男裝，吹拂著屬於夏日慵懶的微風，歡愉而自在。

面料上以輕盈飄逸的材質為主，針織衫、小羊皮外套都是經典輪廓，其中的泡泡糖粉色針織衫上遠觀像是黑色線條的點綴，其實是黑色皮革編織的細節；派克大衣、夾克、風衣都採用拉鍊高領的設計，以縐褶帆布打造而成，不論是單色或格紋，都是實穿的夏日單品。短袖恤衫則以愛馬仕經典的線條、幾何色塊打造，簡練有型。

絲質三釦西裝外套展現了輕鬆寫意的夏日風情。圖／愛馬仕提供
絲質三釦西裝外套展現了輕鬆寫意的夏日風情。圖／愛馬仕提供
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此外，藍、粉色條紋襯衫為舒適的面料，內襯高領抽繩泡沫白色系恤衫，即使疊穿仍表現輕盈感，更散發假日輕旅行的優雅品味；而印花部份，即使2020春夏男裝洋溢著向大自然取材的趨勢，愛馬仕仍以經典絲巾的質感品味，打造童趣筆觸、自然花鳥、幾何結構等印花的混搭，獨樹一格，在三釦式絲毛混紡外套上展現迷人的風采，部份外套設計為可兩面穿搭，更帶來單一服裝、風格多變的趣味。而在配件部份，皮革涼鞋以質感取勝，Birkin手袋以牛皮拼接帆布、或牛皮拼接絨布的款式，低調優雅，為夏日慵懶的悠閒帶來一絲奢華的餘韻。

格紋縐紗長版外套打造舒適、瀟灑的穿搭。圖／愛馬仕提供
格紋縐紗長版外套打造舒適、瀟灑的穿搭。圖／愛馬仕提供
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薄荷綠、泡泡糖粉色條紋襯衫與抽繩內襯，有層次而不失輕盈感。圖／愛馬仕提供
薄荷綠、泡泡糖粉色條紋襯衫與抽繩內襯，有層次而不失輕盈感。圖／愛馬仕提供
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印花夾克、絲質襯衫讓2020春夏愛馬仕有著優雅的度假風。圖／愛馬仕提供
印花夾克、絲質襯衫讓2020春夏愛馬仕有著優雅的度假風。圖／愛馬仕提供
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絲質三釦西裝外套，有著愛馬仕經典絲巾的質感與品味延伸。圖／愛馬仕提供
絲質三釦西裝外套，有著愛馬仕經典絲巾的質感與品味延伸。圖／愛馬仕提供
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卡其、薄荷、李子、泡泡糖粉等色系，使2020春夏男裝相較以往有更為繽紛愉快的調性...
卡其、薄荷、李子、泡泡糖粉等色系，使2020春夏男裝相較以往有更為繽紛愉快的調性。圖／愛馬仕提供格紋
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本季印花包括童趣塗鴉、結構線條與自然風景等，視覺豐富。圖／愛馬仕提供
本季印花包括童趣塗鴉、結構線條與自然風景等，視覺豐富。圖／愛馬仕提供
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各式格紋單品實穿雋永，部分外套設計為可兩面穿著。圖／愛馬仕提供
各式格紋單品實穿雋永，部分外套設計為可兩面穿著。圖／愛馬仕提供
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粉色針織衫相當亮眼，黑色線條部份實為細緻的皮革編織。圖／愛馬仕提供
粉色針織衫相當亮眼，黑色線條部份實為細緻的皮革編織。圖／愛馬仕提供
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線條、幾何與天空藍、赭紅色系的拼接用色，都是經典愛馬仕的風格。圖／愛馬仕提供
線條、幾何與天空藍、赭紅色系的拼接用色，都是經典愛馬仕的風格。圖／愛馬仕提供
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愛馬仕微風
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