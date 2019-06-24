巴黎男裝周／夏日愛馬仕 自信寫意的繽紛淡彩度假風

2019-06-24 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在2020春夏男裝周的尾聲，愛馬仕（Hermès）像一陣輕盈的風吹過，留下淡彩色系的優雅輕盈，宛如漫步夏日草原上、或在歐洲庭園的午後散步，天空中漂浮著氣球的歡樂，浪漫、清爽的氛圍，給人舒適愉快的好心情，薄荷綠、泡泡糖粉紅、玉米黃……等別具新鮮感的色彩， 童趣塗鴉、抽象畫以及自然風景都成為印花的表現手法。圖／愛馬仕提供 分享 facebook

更引人走進明亮的夏天，浸潤在屬於大自然的清新氣息中。

「自信果敢、輕盈隨興」，是愛馬仕男裝設計總監 Veronique Nichanian定調的品味，延續上次男裝發表的場地法國國家家具管理館（Le Mobilier National），在這座創建於1604年亨利四世時期的建築物中，收藏家具、紡織品、 青銅吊燈等超過13萬件物品，為重要公眾空間或總統官邸提供家具，其內涵卓越技藝、 藝術創作以及現代設計的活力，也吻合愛馬仕的精神，因此選址於此發表，呼應了2020春夏男裝在經典中煥發出新穎樣貌的主軸。

漫遊繽紛夏日，為男裝帶來有別以往的色彩，除了亞麻、卡其、菸草棕、鐵鏽紅、莓紫、水藍色等常見於愛馬仕的經典用色，新增加的色彩包括薄荷綠、青瓷綠、潟湖藍、泡泡糖粉紅、玉米黃等，則帶來全新的視覺張力與想像空間，像搭乘熱氣球俯瞰大地，拾墜色彩、線條、圖樣、幾何色塊打造出飽滿大器的男裝，吹拂著屬於夏日慵懶的微風，歡愉而自在。

面料上以輕盈飄逸的材質為主，針織衫、小羊皮外套都是經典輪廓，其中的泡泡糖粉色針織衫上遠觀像是黑色線條的點綴，其實是黑色皮革編織的細節；派克大衣、夾克、風衣都採用拉鍊高領的設計，以縐褶帆布打造而成，不論是單色或格紋，都是實穿的夏日單品。短袖恤衫則以愛馬仕經典的線條、幾何色塊打造，簡練有型。 絲質三釦西裝外套展現了輕鬆寫意的夏日風情。圖／愛馬仕提供 分享 facebook