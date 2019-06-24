六福村斥資千萬辦活動 拚暑假人潮全日門票65折起

2019-06-24 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



六福村40周年一季一慶典當中最精彩、最豐富的「部落狂歡」即將在6月29日到9月1日期間登場，今年暑假斥資上千萬元打造十二大驚豔活動，包含三大主題水戰、尋寶、探險活動、三場國際級薩摩亞人經典秀、四大網美必拍場景以及加碼年度限量「霓虹星空露營」夜宿遊樂園及暑假夜間限定隱藏版「火山BBQ」，精彩行程預期可在今年暑假再創佳績，目標遊園人潮較去年成長2.5成，兩月突破50萬人次入園。

「部落狂歡」重頭戲！歡慶六福村40週年，曾經大獲遊客好評的薩摩亞人演出，在多方協調、邀請之下，終於重返六福村，薩摩亞人是居住於太平洋中部薩摩亞群島的民族，男性體魄多孔武剽悍、女性則剛毅中不失柔軟。從南太平洋遠道而來的嘉賓，要為遊客獻上滿滿南洋風情的三部曲演出。

行銷經理黃淑芳指出，白天薩摩亞人將帶來以拍打節奏震撼感官的HAKA戰舞觸發保證會濕透的水槍大戰，請遊客準備好雨衣或乾爽衣物，一起享受清涼水花噴灑，將生活中的壓力通通釋放。

傍晚，位於火山歷險設施旁的盛夏限定燒烤餐廳開張，眼前有薩摩亞搖曳草裙舞、耳邊伴隨南洋風情樂聲，鼻子聞著燒烤香氣、嘴中吃著多汁BBQ餐點。不必出國，在六福村就能享受南島假期的舒適快活。

六福村主打白天水戰，與世界第二大玩具品牌孩之寶共同聯手打造。另有趣味無比的「水戰闖關對抗」，超多水槍玩法都在六福村。

為了迎接美麗的夏日時光，六福村行銷部門忙碌規劃大半年，夏季慶典舞台「南太平洋主題村」，從氛圍佈置開始就充滿了南太平洋島嶼風情，陽光、熱情、叢林更加入夜間奇幻等元素。

7月13、14日，舉行夜宿遊樂園露營，結合部落狂歡，除了精彩活動通通有之外，六福村更以「霓虹」為主題安排一系列活動，在點點星空下的霓虹螢光派對，讓遊客置身奇異夢幻的氛圍中，此外還獨享乘坐蒸氣小火車與動物吃早餐、星光旋轉木馬、大地觀星等專屬活動，全包式主題活動露營，帳篷、餐點、遊樂活動，除了兩日六福村門票可以暢遊、更有主題紀念商品、霓虹帳篷佈置物讓您帶回家，前50位訂帳露友，每帳每人贈送「超輕量旅行睡袋」，限量搶訂，詳情可上官網了解．