新光三越攜手近千專櫃力挺減塑！「不塑之客」響應活動享優惠

2019-06-24 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



新光三越將於6月底推出「不塑之客」系列活動，鼓勵民眾從日常飲食落實綠色消費。記者黃仕揚／攝影 分享 facebook 隨著民眾環保意識逐漸抬頭，有愈來愈多人選擇在外食時，自備環保餐具或減少塑膠製品的使用量，身為國內百貨通路龍頭的新光三越，積極響應環保署推動的禁用一次用塑膠吸管政策，日前除攜手全台930家餐飲專櫃力挺減塑，更將再推出「不塑之客」活動，提供專屬的貴賓卡友優惠，號召會員一同減塑愛地球。

減塑救地球儼然成為國際社會的共識，台灣的環保署也陸續推出限塑政策，7月起就即將再度擴大限塑，全面禁用一次性的環保塑膠吸管，在政策上路前夕，其實已經有不少百貨及速食業者率先響應，其中，新光三越從6月起，就已經開始攜手店內餐飲專櫃向顧客宣導自備環保吸管，並從6月15日起無論美食內用或外帶皆不再提供一次性塑膠吸管。

根據業者表示，原有使用吸管的專櫃目前有3成以上不再使用吸管，其餘有吸管使用需求的專櫃將統一改為紙吸管或品牌自行規劃符合政府法令規範的環保吸管取代。預估全台新光三越每年將可減少約6萬5千公斤的塑膠使用量，等同1個小家庭超過77年的垃圾量。

為持續鼓勵民眾從日常飲食落實綠色消費，新光三越將於6月底再推出「不塑之客」系列活動，包括：6月28日至7月14日聯合翰林、天仁喫茶趣、小確幸、一芳等逾100家美食街專櫃，貴賓卡友自備環保餐具於指定美食櫃位單筆消費即可現場折抵5元至10元優惠；7月5日至7月7日至新光三越各店贈品處或於新光三越APP扣會員點數20點，將可以兌換由台灣設計界教父AKIBO獨家設計的限量「MOLI and MASI環保吸管組」（全台限量1萬套）。