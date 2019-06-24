巴黎男裝周／金材昱dunhill「館長Style」帥到粉絲無法fu吸 Paul Smith重返七○年代藝術紐約

2019-06-24 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



在巴黎男裝周的壓軸日，dunhill不但提高聲量請來近期當紅的韓星金材昱，也發表與數位影像藝術家小林健太（Kenta Cobyashi）合作的印花；Paul Smith則是以七○年代的紐約旅行為設計靈感，打造色彩、紋理和面料，帶來復古時髦的新鮮感。

dunhill本次邀請韓劇《她的私生活》中飾演「獅子館長」的金材昱出席巴黎時裝周，成功提高關注度，金材昱微憂鬱的特殊氣質也讓粉絲感嘆留言「帥到無法fu吸」，台灣歌手陳立農也獲邀看秀初體驗。2020春夏定調「新釋經典」，以新日式經典主義結合寬鬆剪裁，在簡單素淨的色彩中，展現飄逸、大尺寸的輪廓，絲毛混紡的光澤面料相當亮眼，創意總監Mark Weston在本季延續並致敬日式設計，再現八○年代風格，並擷取英倫休閒服飾文化，加上經典Tall Boy公事包演繹品牌獨有的男人味；此外，和小林健太合作的迷幻印花，扭曲失真的圖像甚是搶眼，包括手袋、絲光棉襯衫與尼龍帽，都有其創意作品。