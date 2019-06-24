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巴黎男裝周／金材昱dunhill「館長Style」帥到粉絲無法fu吸 Paul Smith重返七○年代藝術紐約

2019-06-24 17:14聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

巴黎男裝周的壓軸日，dunhill不但提高聲量請來近期當紅的韓星金材昱，也發表與數位影像藝術家小林健太（Kenta Cobyashi）合作的印花；Paul Smith則是以七○年代的紐約旅行為設計靈感，打造色彩、紋理和面料，帶來復古時髦的新鮮感。

dunhill本次邀請韓劇《她的私生活》中飾演「獅子館長」的金材昱出席巴黎時裝周，成功提高關注度，金材昱微憂鬱的特殊氣質也讓粉絲感嘆留言「帥到無法fu吸」，台灣歌手陳立農也獲邀看秀初體驗。2020春夏定調「新釋經典」，以新日式經典主義結合寬鬆剪裁，在簡單素淨的色彩中，展現飄逸、大尺寸的輪廓，絲毛混紡的光澤面料相當亮眼，創意總監Mark Weston在本季延續並致敬日式設計，再現八○年代風格，並擷取英倫休閒服飾文化，加上經典Tall Boy公事包演繹品牌獨有的男人味；此外，和小林健太合作的迷幻印花，扭曲失真的圖像甚是搶眼，包括手袋、絲光棉襯衫與尼龍帽，都有其創意作品。

Paul Smith以設計師本人七○年代造訪紐約時，在蘇活區感受的蓬勃藝術為發想，將藝廊、美術材料行與五金行的氛圍融入服裝中，帶來大無畏的創作活力，在顏色上是趨向大膽的表現，灰粉色、焦糖色以及黃、藍電子色調都個性十足，寬鬆優雅的夾克、棉質襯衫帶來自由的氣息，藝術家的西裝也是連身工作褲，Paul Smith幸運物兔子仍是藏匿細節之中的樂趣，也是對普普藝術的致敬。

Kenta Cobyashi X dunhill印花為2020春夏男裝標誌特色。...
Kenta Cobyashi X dunhill印花為2020春夏男裝標誌特色。圖／dunhill提供
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大膽的灰粉、焦糖以及藍、黃色系，打造亮眼的Paul Smith 2020春夏男裝...
大膽的灰粉、焦糖以及藍、黃色系，打造亮眼的Paul Smith 2020春夏男裝。圖／Paul Smith提供
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dunhill以新日式經典主義結合寬鬆剪裁。圖／dunhill提供
dunhill以新日式經典主義結合寬鬆剪裁。圖／dunhill提供
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Paul Smith以七○年紐約的蓬勃藝術氣息為靈感。圖／Paul Smith提...
Paul Smith以七○年紐約的蓬勃藝術氣息為靈感。圖／Paul Smith提供
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金材昱身穿dunhill真絲羊毛外套、絲質襯衫、德比鞋，粉絲表示「腿長到鏡頭快裝...
金材昱身穿dunhill真絲羊毛外套、絲質襯衫、德比鞋，粉絲表示「腿長到鏡頭快裝不下了」。圖／dunhill提供
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抽繩皮革斜垮袋也可以是服裝的一部分，展現Paul Smith頑童個性。圖／Pau...
抽繩皮革斜垮袋也可以是服裝的一部分，展現Paul Smith頑童個性。圖／Paul Smith提供
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金材昱身穿dunhill真絲羊毛外套、絲質襯衫，展現帥氣瀟灑的「館長Style」...
金材昱身穿dunhill真絲羊毛外套、絲質襯衫，展現帥氣瀟灑的「館長Style」。圖／dunhill提供
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金材昱和dunhill創意總監Mark Weston合影。圖／dunhill提供
金材昱和dunhill創意總監Mark Weston合影。圖／dunhill提供
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帥氣皮褲搭品牌經典公事包，展現dunhill新釋經典的主題。圖／dunhill提...
帥氣皮褲搭品牌經典公事包，展現dunhill新釋經典的主題。圖／dunhill提供
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歌手陳立農也是dunhill 2020春夏看秀嘉賓之一。圖／dunhill提供
歌手陳立農也是dunhill 2020春夏看秀嘉賓之一。圖／dunhill提供
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