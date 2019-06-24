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星馬菜「Mamak檔」北車店6/28第2份99元 「甘榜」7/1開幕優惠買一送一

2019-06-24 15:32聯合報 記者柯意如╱即時報導

位於台北東區的星馬料理品牌「Mamak檔星馬料理」，近期積極拓展美食街門市，日前才在新光三越南西三館開設「Mini Mamak檔」，已推出好幾波用餐優惠，6/28（週五）緊接著要在微風台北車站2樓則以「Mamak檔 EXPRESS」品牌進駐，開幕首日也要推出「第二份99元」優惠。

「Mamak檔Express」與「甘榜馳名海南雞飯」新門市開幕推海南雞腿飯優惠(...
「Mamak檔Express」與「甘榜馳名海南雞飯」新門市開幕推海南雞腿飯優惠(活動以門市公布為準)。圖/聯發國際提供
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另外，強調正宗風味的「甘榜馳名海南雞飯」也很受到吃貨們的歡迎，7/1起有兩間門市新開幕，分別是誠品南西及微風台大醫院美食街，讓喜歡星馬料理的顧客更方便用餐。

「甘榜馳名海南雞飯」店內提供受台灣吃貨歡迎的叻沙乾拌麵。圖/聯發國際提供
「甘榜馳名海南雞飯」店內提供受台灣吃貨歡迎的叻沙乾拌麵。圖/聯發國際提供
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店家公布，為慶祝新門市開幕，其中「Mamak檔Express微風北車」開幕日第二份99元，「甘榜微風台大醫院」與「甘榜誠品南西」，也分別推出不同活動，包括7/1-7/5、7/1-7/7限時買一送一等。優惠期間內「每日限量」都只有100份，數量有限售完為止，優惠時間與售價如有調整更動，均以官方粉絲團與門市現場公告為準。

「Mini MAMAK檔新光南西店」推加碼優惠。(以門市現場公告為準)翻攝自...
「Mini MAMAK檔新光南西店」推加碼優惠。(以門市現場公告為準)翻攝自官方粉絲團
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哪裡吃

「Mini MAMAK檔新光南西店」

最後加碼優惠

6/24-6/28 海南雞腿飯第二份99元（原價150元 數量有限售完為止）

活動詳情可上官方粉絲團查詢

「Mamak檔Express微風北車」

6/28 海南雞腿飯 第二份99元 (每日限100份)

7/1-7/5 點購阿參雞肉乾拌麵/海鮮叻沙乾拌麵2選1，贈飲品乙杯(每日限量100杯)

7/8-7/12 任選主餐，每份餐點折10元

7月週末限定套餐 特價 209元 (原價239元)

「甘榜微風台大醫院」

7/1-7/5 海南雞腿飯買一送一(每日限100份)

7/8-7/12 點購阿參雞肉乾拌麵/海鮮叻沙乾拌麵2選1，贈飲品乙杯(每日限量100杯)

7/15-7/19 怡保豆芽雞飯、海南雞中碗升級大碗不加價

7月週末限定A餐+B餐 特價 399元 (原價448元)

「甘榜誠品南西」

7/1-7/7 海南雞腿飯買一送一(每日限100份)

7/8-7/14 咖哩雞腿拌麵/海南雞腿麵2選1，贈飲品乙杯(每日限量100杯)

7/15-7/21 主餐任選，每份現折10

微風台大醫院誠品
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