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沙士也有啤酒味！大人系飲品「黑松沙士」 擁抱今夏最潮喝法

2019-06-24 15:07聯合報 記者徐力剛╱即時報導

全新「黑松沙士風味啤酒」（圖左）、「黑松沙士Plus啤酒花風味」（圖右）7/3同...
全新「黑松沙士風味啤酒」（圖左）、「黑松沙士Plus啤酒花風味」（圖右）7/3同步販售，每罐售價分別為89元、35元。圖/黑松提供
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為滿足年輕世代求新求變個性，飲料廠黑松推出第3款「黑松沙士Plus系列」商品，此次攜手臺虎精釀大玩創意，打造2款全新飲品，包括非酒精「黑松沙士Plus啤酒花風味」、含酒精「黑松沙士風味啤酒」，7月3日全台7-ELEVEN獨家販售。

炎炎夏日，來杯沁涼啤酒最對味，全新「黑松沙士風味啤酒」嚴選皮爾森麥芽進行發酵，結合黑松沙士獨家配方，酒體清爽不甜膩，初嚐沙士般綿密氣泡感蔓延口中，尾韻帶有淡淡啤酒花香氣，為驅除暑意必備良方。

另款無酒精飲品「黑松沙士Plus啤酒花風味」，使用經典黑松沙士為基底，加入「臺虎IPA」特色調和，甫開罐啤酒花香氣直竄腦門，濃郁果香讓人心曠神怡，精釀啤酒多層次風味，混搭沙士碳酸感，帶給味覺全新饗宴。瓶身以水滸傳故事「武松打虎」為靈感，發揮創意設計出手持逗貓棒的「黑松哥」，與代表「臺虎」的老虎互動，臨場感十足。

黑松沙士品牌經理王秀瑤分享，黑松沙士為台灣人心目中經典飲料，陪伴許多人走過青春歲月，現在要陪大家一起轉大人！與「臺虎精釀」絕妙的靈魂交換，共同推出非酒精飲料「黑松沙士Plus啤酒花風味」、含酒精飲料「沙士風味啤酒」，為消費者帶來今夏最暢快的青春大人味。

全新包裝以「黑松哥」逗大貓為場景設計，創意感十足。圖/黑松提供
全新包裝以「黑松哥」逗大貓為場景設計，創意感十足。圖/黑松提供
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