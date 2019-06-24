粉絲「立馬下單2瓶香水」 VERSACE官宣最新大使楊冪 帶貨王吸力超強

2019-06-24 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



迪麗熱巴、吳亦凡常穿的VERSACE，其品牌官方微博宣布亞太地區全新代言人是楊冪，發布後幾小時內楊冪官方微博轉發數就超過55萬、按讚破20萬，有網友表示她的甜美和撒野性感的VERSACE形象不盡相同，但也有粉絲一語道破「恭喜楊冪喜提頂奢（頂級奢華）新代言」，晉升一線精品的機會，自是不容錯過。

有趣的是，2018年9月底VERSACE為MICHAEL KORS收購，交易完成後該集團已更名為Capri Holdings，楊冪此次代言也可以說是在同集團內A品牌解約後、轉簽B品牌代言。

而楊冪也不負超級「帶貨王」之譽，忠誠粉絲一獲悉她獲VERSACE大陸品牌代言人新頭銜就「立馬下單了兩瓶香水」，之前楊冪最為人熟知的就是MICHAEL KORS代言人，形象合襯且具有跨洲區帶貨力，她曾選搭的包款賣到連加拿大都斷貨，擁有超強「吸金／吸睛」雙吸力，繼而也成為美妝品牌雅詩蘭黛的全球代言人；而今VERSACE宣布楊冪成為首位大陸代言人，則是看中她「自信果敢、忠於自我，將以個性鮮明的時尚態度，傳遞VERSACE勇於表達自我的獨特內涵」。