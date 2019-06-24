台南在地無患子清潔產品 搶進美加連鎖超市美英亞馬遜

2019-06-24 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南在地無患子生技生產的無患子清潔產品，3年前成功打進美國電商市場，因產品受許多皮膚較敏感的美國人歡迎，日前有美國連鎖日用品百貨公司看上6項無患子產品簽約出口，預計下月出貨、9月上架後在美國的台灣鄉親，也能買得到家鄉生產的無患子清潔用品。

無患子生技負責人王高榮表示，兩個年輕美國人3年前主動找上門，希望能幫他們製造適合美國市場產品，推出六款洗髮精、沐浴乳在亞馬遜網站銷售，反應出乎預期熱烈，對方要求的品項越來越多，今年會有18種無患子系列產品在美行銷，還要搶進英國市場。

王高榮說，今年新增眼霜等品項將由亞馬遜網站推進英國市場，美國代理商布萊恩很拼，希望雙方合作無間，無患子產品出口銷售業績今年能夠倍增，打入國際市場。

無患子產品功打入美國市場後，近來也有美國業者將產品引進美國及加拿大連鎖超市T-Ｊ-MAXX百貨及Marshall，行銷6支無患子洗髮精與沐浴乳等產品，預計9月上架。MAXX百貨在美國有1200多家分店，Marshall 超市在美國及加拿大有1100多家分店，市場潛力大。