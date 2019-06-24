國際大廠紛搶進台灣肉毒桿菌市場 專家建議國內應自製

2019-06-24 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



許多人會注射肉毒桿菌達到美容效果，中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤表示，全球每年市場達1100億元台幣，以台灣來說目前有英、德、美及韓國的產品競爭，但事實上製造的門檻技術並不高，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫學美容生技產業的競爭。

台灣的肉毒桿菌過去大多進口美、英、德國產品使用，但最近韓國產品也搶進台灣市場，王正坤表示，包括英國Dysport、美國Botox、德國Xeomin及韓國Letybo等品牌，產品要通過美國食品藥物管理局FDA標準、歐盟標準與台灣標準，安全性與有效性上面都合乎法規。

他表示，這幾個品牌的分子量大小不太一樣，英國Dysport分子量300到900kDa，美國Botox分子量900kDa，德國Xeomin分子量150kDa，韓國Letybo分子量900kDa。這些肉毒桿菌素的結構都包含了150kDa的核心肉毒桿菌素與其他大小不等的複合蛋白NAPs，而複合蛋白的作用是保護核心肉毒桿菌素不要被破壞掉。

不管是任何品牌的肉毒桿菌素在稀釋過程一分鐘左右，9成以上毒素就會分解成為150kDa的核心肉毒桿菌素與其他的複合蛋白，最後都是由150kDa的核心肉毒桿菌素來發揮作用。醫學論文也指出肉毒桿菌的療效與分子量大小無關，而是與注射肉毒桿菌素的總劑量有關，注射劑量越高，產生療效越強。

王正坤指出，病人在注射肉毒桿菌素去除臉上皺紋時，最擔心的是副作用，因此患者必須分辨是否使用合法的材料，醫師是否有事先告知病人副作用與如何預防副作用。

他表示，臉上最容易出現副作用的部位是額頭，注射太少或太多，都會產生副作用，造成眉毛翹起來或眉毛下垂，解決方法是均勻注射，避免注射危險區域。而嘴角旁邊是避免注射的區域，以免嘴角下垂，但是注射嘴角下方的降口角肌，反而可以造成嘴角提升與笑臉迎人。

他表示，治療臉上肌肉收縮的動態皺紋，是藉由注射肉毒桿菌素。治療靜態凹陷皺紋，是藉由注射玻尿酸填充物。在醫學美容相當流行的美國每年有6百50萬人接受肉毒桿菌素的注射治療，國外MarketWatch新聞發布，2017年全球肉毒桿菌素市場約36億7千萬美元，折合1千1百億元台幣，而且每年快速成長，因此世界各國的頂尖藥廠莫不火速推出肉毒桿菌素的產品來攻佔市場。

他建議，肉毒桿菌素的製造，並不是非常困難的事情，政府應該鼓勵台灣廠商投資經費與技術，參與國際醫學美容生技產業的競爭，以免台灣大餅都被外國廠商壟斷，扶持本土產業是政府應該努力的方向。