再見了！粉嫩公主系彩妝JILL STUART 全台撤櫃只到8月底，要搶要快

2019-06-24 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



來自日本，以美國設計師JILL STUART同名的彩妝專櫃品牌JILL STUART，即將全面在8月底撤出台灣，結束在台灣11年的經營，同步在大陸、香港也全面撤櫃，將由日本收回直接經營管理，據了解，短時間內將不會重回台灣，喜歡JILL STUART的消費者，得趁最後機會去搶購了！

JILL STUART在2008年首度進軍台灣，當時在SOGO忠孝館與新光三越信義新天地開櫃，以粉嫩甜美的少女公主風格，以及夢幻包裝，席捲少女彩妝界，當年新品一開賣，就造成搶購與排隊。JILL STUART雖然是美國設計師品牌，但同名彩妝是與日本高絲集團合作，在2005年創立。

JILL STUART向來被認為是彩妝界的公主風代表，但近年彩妝各種品牌興起，相對競爭壓力也大，據JILL STUART櫃姐坦承，台灣目前有6個專櫃，也已經接到公司指定，預計營業到8月31日，之後就會撤出台灣。

撤櫃的動作，是因為日本高絲集團，要將JILL STUART經營權收回，採取全球統一策略，雖然台灣JILL STUART由台灣高絲分公司經營，也必須回歸日本，至於何時重返台灣，目前並不確定。

不過也因為是經營權收回，也是台灣分公司經營，目前JILL STUART沒有舉辦特賣的計畫，不過現在直到8月底撤櫃前，喜歡JILL STUART的粉絲，要趁最後機會去掃貨狂買，贈品與優惠也會比較多。