從現代到傳統 跨年齡都能玩的2019華山親子表藝節

2019-06-24 15:09 聯合新聞網 udn售票網



從今年六月到八月，2019華山親子表藝節在將近兩個月的時間，規劃安排了34檔演出、22場工作坊，第三屆主題《孩沒玩夠》，希望用「玩」的方式學習與接觸表演藝術，6組團隊各具特色的設計也讓參與年齡層擴大，除了連續參與兩屆親子表藝節，以0-2歲寶寶為對象的両両製造聚團，從孕育萬物生命的《水》出發，利用不同的色彩、圖形、音樂與肢體去引導與啟發寶寶的五感體驗。還有由全西園掌中劇團帶來台灣布袋戲演出，將爺爺奶奶在廟會最常見到的彩樓形式搬進華山拱廳，推出武松打虎的延伸版《武松，打哪隻虎？》適合全家三代同堂一起來體驗台灣的傳統藝術。

2019華山親子表藝節第三屆主題《孩沒玩夠》從諧音出發，強調孩子用玩的方式學習是永遠玩不夠的！圖/文 華山1914文創園區提供 分享 facebook

演出只能正經八百地坐在椅子上嗎？嚐劇場《爺爺的飛行車》以沉浸式劇場規劃空間，場景、演員環繞在觀眾四周，同一時間不同角落有演出正在發生，爸爸媽媽可以帶著孩子自由移動，選擇喜歡的角度聽故事。歌劇只能到一定的年紀才能懂得其中的美好嗎？謎思星球劇團《Hi！皮諾丘！》融入音樂、戲劇、科學、語言等元素，藉由主角小木偶尋找自我的冒險旅程，教導孩子誠實、勇敢、不自私，透過本劇你會知道也有小朋友能看得懂、聽得懂的歌劇唷！

不需要語言，肢體就能創造笑點與觀眾拉近距離。圖/文 魔梯形體劇場、華山1914文創園區提供 分享 facebook

家庭相處最容易有摩擦，但如果今天都沒有語言，要如何用肢體去表達其中的喜怒哀樂又不失幽默？魔梯形體劇場《親愛的丑寶貝》透過肢體喜劇、戲劇小丑等元素，近距離的互動隨時發生，讓全劇雖然沒有「對白」，卻擁有讓人笑到瘋狂的爆發性魅力！小小不起眼的蚯蚓、鼠婦等土壤生物對環境生態有多重要？無獨有偶工作室劇團《沒有人愛我》以蜈蚣的視角設計環境科普偶劇，藉由靈動的偶與生動的故事內容，讓孩子重新認識土壤生物的可愛與不可取代的原因。

寶寶劇場透過顏色、物件打開0-2歲孩子的感官！圖/文 両両製造聚團、華山1914文創園區提供 分享 facebook

六個團隊除了製作適合親子共賞的演出之外，也規劃了一系列讓孩子放電學習活動的工作坊：回家還能繼續延伸的親子肢體遊戲、超實用不可不知的改造舊玩具課程、科學家帶你用顯微鏡觀察生物習性、還有操偶師親自指導從手偶DIY到操作手偶動作等等，創意好玩又能同時學習的演出與工作坊，UDN售票網現正熱烈售票中!暑假還沒安排的家長們，不妨把握這次能夠接觸各種類型活動的機會。

2019華山親子表藝節《孩沒玩夠》

活動時間：06/23-08/18

節目資訊：

07/12-07/14 魔梯形體劇場《親愛的丑寶貝》購票： udn售票網

07/19-07/21 謎思星球劇團《HI！皮諾丘！》購票： udn售票網

07/26-07/28 嚐劇場《爺爺的飛行車》購票： udn售票網

08/03-08/04 両両製造聚團-寶寶劇場特定空間展演《水》購票： udn售票網

08/09-08/11 無獨有偶工作室劇團《沒有人愛我》購票： udn售票網